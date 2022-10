La respuesta de Brad Pitt luego de que Angelina Jolie lo acuse de haber golpeado a sus hijos

Un nuevo juicio mediático se avisa en el horizonte tras la compleja denuncia que hizo Angelina Jolie contra Brad Pitt, en donde aseguró que la golpeó a ella y sus hijos en un viaje privado que estaba haciendo la pareja en 2016. Tras los escandalosos detalles que brindaron los abogados de la actriz, el actor le respondió a su expareja.

Tras una serie de documentos que mostró The New York Times, donde se pueden leer los detalles de la denuncia que realizó ante la Justicia Jolie, se pudo saber que durante ese viaje, la actriz contó que “Pitt agarró del cuello a uno de los niños y le dio una bofetada a otro en la cara y agarró a Jolie de la cabeza mientras la sacudía”.

Los Mellizos Knox y Vivienne están cada vez más parecidos a sus padres. Foto: web

Según cuenta el documento, la discusión comenzó luego que el actor haya tomado varios tragos de más y que haya acusado a Jolie de ser “demasiado considerada” con sus hijos, mientras comenzó a gritarle en el baño. Segundos después, el actor la empujó a ella, golpeó a los menores y hasta le tiró encima vino y cerveza a los chicos. Ese habría sido el detonante para que la actriz le pida el divorcio a su pareja, con la que convivió 12 años.

Cuál fue la respuesta de Brad Pitt a la acusación de Angelina Jolie

Luego de la bomba que cayó sobre Hollywood por la denuncia que realizó Angelina, Pitt no soportó la situación y salió a hablar con cautela sobre el caso. Mediante unas declaraciones que le brindó su representante al medio The Hollywood Reporter, el actor dijo que “ella continúa repitiendo, revisando y reimaginando su descripción de un evento que sucedió hace seis años al agregar información completamente falsa cada vez que no obtiene lo que quiere. Su historia está en constante evolución”.

Angelina Jolie y Brad Pitt

Con estas palabras del actor, la batalla judicial no solo por los bienes, sino también por la tenencia de sus hijos ha comenzado y será un escándalo mediático, igual que la de Johnny Depp y Amber Heard o todavía peor, ya que en este caso la fama de los dos actores está a la par. La causa está en plena investigación y lo que es seguro es que se conocerán más detalles de la relación que parecía perfecta, pero que en realidad escondía varios secretos oscuros.