La Reini rompió el silencio y apuntó contra Homero Pettinato: “Tiene problemas con las sustancias”

Sofía Gonet, conocida como La Reini, habló por primera vez tras la polémica del fin de semana que la tuvo a ella como protagonista. La influencer filtró chats de su ex Homero Pettinato después que se hizo pública una foto de él con otra mujer. La expareja tuvo un fuerte cruce en el que hubo insultos, amenazas y ataque de llanto.

Después del fin de semana caótico, los exs se cruzaron en la gala de Martín Fierro de Streaming que se llevó a cabo el domingo. Ni la influencer ni el humorista quisieron hablar del tema y los insultos violentos de ambos lados.

Homero Pettinato y "La Reini", en tiempos felices. (Captura)

El descargo de La Reini tras la polémica con Homero Pettinato

La Reini decidió dar su versión y compartió un extenso video en su cuenta donde habla de toda la situación que vivió los últimos días. “Aparezco después de estar siendo cancelada hace más de tres días por todo un país. Jamás hablé de violencia de género y mi fin nunca fue ensuciar una causa tan importante como esa. Reconozco que me dejé llevar por la idea del amor romántico y me enamoré de una persona que tiene problemas con las sustancias y necesita ayuda”, comenzó su descargo.

“Eso mismo era lo que desencadenaba un montón de situaciones y actitudes que yo no sabía manejar. Saqué el foco de mi vida para intentar solucionar la suya. Cada vez fue escalando más y más la toxicidad hasta terminar en esto, mostrar nuestras peores miserias”, agregó Sofía.

“Fue una relación que tendría que haber terminado desde el minuto cero. Yo dije cosas horribles, a mí me daba mucha bronca esforzarme tanto, y recibir desprecios, desplantes, mentiras (...). Hablemos de ITS pensás que tenés un pacto monogámico y transparente y bueno, después te enterás de cosas. Después, una es la loca y el varón aparece llorando y es el buen hombre. Es un poco lo mismo de siempre. Cuántas mujeres estuvieron con un hombre que las usó para capitalizarse", expresó la influencer sobre su relación tóxica con Homero.

En ese sentido, la famosa comentó: “Mi vínculo es un circo y no es importante, es un show de dos personas totalmente privilegiadas. Violencia de género es la que sufren otras personas. Tengo la oportunidad de decir algo un poco menos pelotudo por una vez en la vida, les digo que no existe el clean look, no existen las clean vidas, no quieran instalar las clean relaciones, cuando todas somos cornudas, todas somos maltratadas, a todas nos dicen put*”.

“Obvio que no hay que ser violento, obvio que no hay que putear, obvio que no hay que amenazar a nadie y cuando algo no va y te das cuenta que no va, salir de ahí y cortar de raíz la relación”, reflexionó La Reini sobre su relación.

“Lo último que voy a hablar de este tema, algo que tendría que haber terminado hace rato de parte de ambos y llamado a la reflexión, todos somos violentos, todos somos tremendamente violento, porque es verdad que yo fui violenta. También es verdad que mi ex fue violento”, señaló.

Luego, Sofía cerró con ironía: “No quiero perder ni un minuto más de mi vida buscando el amor romántico y que hombres aléjense porque además al parecer también soy superpeligrosa”.