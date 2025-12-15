La alarmante publicación de La Reini tras su polémica pelea con Homero Pettinato: “La verdad siempre triunfa”

Sofía Gonet, más conocida por todos como La Reini, viene de pasar por un fin de semana de extrema exposición mediática. La famosa filtró chats de su ex Homero Pettinato, él le respondió, hubo amenazas y un ataque de llanto por parte del humorista. La expareja volvió a tener un polémico enfrentamiento en redes sociales.

Tras decirse de todo, y mostrar los violentos chats entre ellos que comenzó cuando se filtró una foto de Homero en un recital con una mujer. La expareja se vio la cara en la entrega de los Martín Fierro de Streaming, ya que ambos estaban invitados por su trabajo.

Antes de esto, La Reini subió fotos que generaron preocupación. Primero, la famosa se mostró en la habitación de un hotel en lo que sería la previa para el gran evento.

En la foto mostró su desayuno con café, mermeladas y frutas, lo más llamativo es que sumó el meme viral que dice: “Para relajarme después del brote psicótico más violento, depresivo, ansioso, maníaco y autodestructivo de mi vida”.

La publicación de La Reini tras el escándalo con Homero Pettinato

Luego, compartió otra foto que alertó a sus seguidores. La Reini mostró una caja con diferentes pastillas y agregó: “La verdad siempre triunfa”.

La publicación de La Reini que generó preocupación tras su pelea con Homero Pettinato

El cruce entre La Reini y Homero Pettinato: chats filtrados y amenazas

La expareja se cruzó el fin de semana, se dijeron de todo y mostraron las violentas conversaciones que tienen. “Sos un mentiroso total y ya te saqué la ficha. Son las 4 de la tarde”, escribió la influencer en uno de los chats que mostró.

Ante esto, Homero le respondió: "Te la pasas laburando de mierd* que a nadie le importa y te crees Angelina Jolie”.

La Reini filtró chats de Homero Pettinato

“Vos haces eso. Tenés ese síndrome que te crees superior y más intelectual y culto y sos recontra pelot*** y vago. Yo me río de mí misma, no tenés ni humor”, retrucó la influencer. Su ex le respondió tajante: “Por lo menos no chupo pi** en el Four Seasons por un pasaje en primera“.

Ante las acusaciones de su ex, La Reini desmintió que fuera verdad eso. El conductor de Olga agregó picante: ”Eso dice el mundo porque con el poco talento y la cantidad de plata que tenés a nadie le entra en la cabeza”.