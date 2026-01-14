La Reini destrozó al programa de Verónica Lozano tras irse a los gritos de la entrevista: “Me sentí humillada”

Sofía La Reini Gonet viene de tener meses de extrema exposición mediática tras el escándalo que se armó por su pelea con Homero Petinatto, su expareja. No obstante, es una de las participantes favoritas de MasterChef Celebrity, por lo que fue invitada a Cortá por Lozano, que sale por el mismo canal.

La influencer se enojó en plena entrevista y se fue del programa. Tras llegar a su casa hizo un descargo y contó su furia en la charla televisiva.

El descargo de La Reini con el programa de Vero Lozano

Según reveló La Reini aceptó ir al programa con ciertas condiciones explícitas: “La consigna era hablar de MasterChef. Yo tenía mis dudas de ir porque nunca doy notas, nunca voy a programas”. Por lo que la famosa aceptó la invitación por su contrato con el canal.

“Me maquillé, me peiné, me puse un outfit espectacular. Fui divertida, simpática, con ganas”, comentó la famosa. Cuando llegó y se sentó, la entrevista tomó otro rumbo y eso la molestó: “Ya me arrancan a preguntar por mi ex, cuando estamos en contacto cero, entonces cualquier cosa que me traigan de él es como romper eso”.

“Chicos, no hubo ni un solo clip del programa. Eran todos videos de canales hablando de mi pelea con Homero Pettinato. Por cada plato bueno que hice, hice una editorial de fotos con fotógrafos de Vogue Latinoamérica. Tomé cuatro clases por semana durante cuatro meses. Fui pelada a MasterChef para que ni siquiera puedan usar ese clip”, agregó con enojo La Reini.

La Reini

Asimismo, la influencer destacó sus sentimientos hacia el programa: “Me sentí súper humillada, como si me hubiesen clavado un puñal en la espalda”.

La famosa recordó que cuando salió del estudio reaccionó. “Ahí me cayó la ficha. Llamé a mi representante y empecé a los gritos por los pasillos, que cómo puede ser que me falten el respeto de esta manera, con todas las cosas que yo he hecho en mi trayectoria”, contó.

“Me duró cinco minutos. Después me subí al auto y me empecé a reír de toda la situación”, confesó La Reini sobre el mal momento.