La reacción de Ulises Jaitt a la grave denuncia que recibió por parte Valentino, el hijo de Natacha: “Le deseo...”

En los últimos días, Ulises Jaitt quedó metido en una nueva polémica. Su sobrino, Valentino Yospe, apareció ante los medios con una grave denuncia en su contra que ya está en manos de la Justicia. Ante las fuertes acusaciones recibidas, el hermano de Natacha Jaitt rompió el silencio con un contundente descargo.

En medio de esta interna familiar, que se desató públicamente tras los fuertes dichos de Valentino sobre el calvario que vivió con su tío, Ulises Jaitt eligió expresarse en relación a lo ocurrido. Tras ser consultado por su situación, el hermano de Natacha marcó su posición frente a la denuncia que recibió en su contra.

El excuñado de Natacha Jaitt pidió la tenencia de su sobrino, Valentino Yospe

Qué dijo Ulises Jaitt sobre la denuncia de su sobrino Valentino

Ulises Jaitt se animó a hablar luego de la denuncia realizada por Valentino Yospe, el hijo de Natacha Jaitt. El joven de 19 años habló ante la prensa sobre el calvario que vivió desde que perdió a su mamá y apuntó directamente hacia su tío, detallando situaciones de violencia que atravesó mientras vivían juntos.

Por su parte, Ulises, fue consultado por su situación. El hermano de Natacha decidió hacerle frente a esta denuncia con una actitud cautelosa, ya que el tema está en manos de la Justicia.

Valentino, el hijo de Natacha Jaitt

En las últimas horas, se conoció que el joven formalizó su denuncia contra su tío ante la Justicia, donde expuso situaciones que habrían ocurrido desde que tenía ocho años. En su descargo, Valentino señaló que atravesó episodios de violencia repetidamente, que se agravaron tras la muerte de su madre en 2019.

Luego de que trascendieran detalles de este duro testimonio, Ulises Jaitt, que hasta el momento no había hecho declaraciones sobre el tema, rompió el silencio ante la prensa. “No voy a hablar del tema por respeto a mi hermana Natacha”, expresó manteniendo una postura firme.

Natacha y Ulises Jaitt. (Instagram)

Así como evitó referirse directamente a los hechos denunciados, Ulises optó por mantenerse en el margen por respeto hacia la memoria de su hermana. Aunque sí se refirió a Valentino de una manera muy particular. “Le deseo lo mejor a mi sobrino”, aseguró. Al ser consultado por la veracidad de lo que relató Valntino, dejó en claro que él ya dio su respuesta y que no iba a profundizar en el tema.