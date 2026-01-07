La reacción de Griselda Siciliani en medio del escándalo por el supuesto engaño de Luciano Castro

La farándula se encuentra sacudida por el presunto engaño de Luciano Castro a Griselda Siciliani. Según trascendió, habría sido en noviembre pasado, cuando estuvo en Madrid haciendo teatro. Si bien Castro no habló del tema, la que se hizo eco fue su ex, Sabrina Rojas, para nada impactada de que pudiera ser real. En tanto, la protagonista de Envidiosa, reaccionó de la manera más sorprendente.

Griselda Siciliani y Luciano Castro.

Si bien Siciliani ha estado involucrada en situaciones polémicas y en ocasiones fue tildada con el mote de “robamaridos”, lo cierto es que la actriz le escapa a la mediatización. No suele ser explosiva al declarar y prefiere dejar que “el agua corra”.

Así las cosas, ante este nuevo bombazo que la tiene de “víctima”, la actitud no fue muy distinta: Griselda se mostró muy activa en su cuenta de Instagram, pero no por este asunto, sino por otro muy lejano.

La reacción de Griselda Siciliani en medio del escándalo

Para felicidad de la actriz, la exposición del caso coincidió con un episodio que terminó siendo más que positivo para ella: la entrevista que Lionel Messi le dio a Diego Leuco y Nico Occhiato.

Sucede que en medio de la nota, le preguntaron al capitán si veía series, películas o programas argentinos. La respuesta fue afirmativa y Occhiato quiso saber más: “¿Envidiosa la viste?“. ”Sí, la vimos. Muy buena esa", confirmó el futbolista.

La reacción de Siciliani a los dichos de Messi

La concisa respuesta de Messi sirvió para que toda la atención de Siciliani -al menos de cara al público- se concentrara en ese asunto. Compartió el recorte en su feed, con emojis de caritas emocionadas y un simple “Ayyy”, y reposteó las historias que sus amigos y colegas iban publicando sobre el mismo tema. Una vez más, el mejor de todos “salvando las papas”.