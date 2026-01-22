La polémica explicación de Florencia Peña sobre sus viajes al exterior: “Acá me tengo que bancar que me pidan fotos”

Por el tipo de producciones que le tocó hacer a lo largo de su carrera, Florencia Peña puede ser considerada, sin dudas, una artista popular. Sin embargo, a sus 51 años se animó a explicar qué le pasa con la fama y el acercamiento de la gente, generando una gran polémica.

El impactante vestidor de Florencia Peña. Gentileza Instagram

“Para mí la fama es una mochila un poco compleja. Yo soy muy fóbica, tengo fobia social, me cuesta un montón. Yo hago mucho esfuerzo por ser una persona amable y amorosa cuando se acercan las personas y ni hablar cuando se acercan los cronistas", dijo en diálogo con el ciclo de entrevistas Mil Vidas.

Y siguió: “No me es fácil. Yo trabajo muy duro sobre eso para ser amable y respetar el trabajo de los demás, esto cuando me quieren hacer una nota y ni hablar de cuando la gente se me acerca y me pide fotos y me dice cosas lindas. Me cuesta mucho".

“Nada me parece más horrible que ser famosa”

Peña aseguro que es conciente de que esa parte que tanto le cuesta es “el lado B” de lo que eligió hacer y que por eso “le pone garra”.

“(La fama) para mí es un espacio muy complicado. No comprendo, desde mi manera de mirar, que alguien quiera ser famoso. Nada me parece más horrible que ser famoso", señaló.

Sin embargo, los dichos que generaron controversias en redes sociales tienen que ver con sus preferencias por viajar al exterior, con una explicación atada a la fobia social de la que habló. “A mí me gusta cuando me voy afuera. A nosotros a veces nos critican porque nos vamos al exterior, pero yo me voy afuera básicamente porque puedo hacer cosas que no hago acá“, lanzó.

“Si yo me voy de viaje a Mendoza, me tengo que bancar que la gente me pida fotos, se sienta con derecho a tocarme, a abrazarme y está todo re contra mil bien, pero a veces tengo ganas ser anónima. Necesito ser anónima", subrayó.