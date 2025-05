La picante reacción de Valentina Cervantes al supuesto encuentro íntimo de Enzo Fernández con Pampita

El supuesto affaire entre Enzo Fernández y Pampita fue uno de los rumores más picantes de la semana. Aunque la modelo salió a desmentirlo con firmeza, las versiones siguieron girando en el mundo del espectáculo. Pero fue Valentina Cervantes, pareja del campeón del mundo, quien con una simple historia de Instagram dio por cerrado el tema.

Sin hacer declaraciones ni entrar en polémicas, Valentina compartió una imagen de Enzo muy relajado, sentado en un sillón al aire libre, con una remera negra, bermuda y sus tatuajes a la vista. Acompañó la postal con el texto “Vitamina D” y un emoji de sol. Nada más, pero suficiente para dejar en claro que en su casa reina la calma.

La foto que compartió Valentina.

Qué dijo Pampita sobre el supuesto romance con Enzo Fernández

El rumor comenzó en el programa Gossip (Net TV), donde deslizaron que Enzo y Pampita habrían tenido un encuentro cuando ambos estaban solteros. La modelo, lejos de esquivar el tema, fue contundente: “Me enteré de eso. No conozco a Enzo Fernández en persona, lo juro por mis hijos”.

¿Pampita y Enzo juntos?

Pampita explicó que se sigue con el futbolista en Instagram y que hay vínculos indirectos por amistades en común, pero negó todo tipo de relación: “Si hubiera tenido un affaire lo diría porque nunca oculté nada. Todo el mundo sabe absolutamente todo de mi vida”.

Pampita Londres.

La modelo también aclaró que su reciente viaje a Londres fue por trabajo y lo realizó junto a una amiga, con quien recorrió varias ciudades de Europa. “No me hace gracia que me vinculen con alguien con quien nunca salí. Lo desmiento rotundamente”, cerró.