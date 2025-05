Pampita reaccionó a los rumores de affaire con Enzo Fernández: “No conozco...”

El mundo del espectáculo y el del fútbol suelen cruzarse, pero pocas veces con protagonistas tan inesperados como estos. En las últimas horas, se encendió una versión que nadie vio venir: Pampita habría vivido un breve pero intenso affaire con Enzo Fernández, figura de la Selección argentina y actual jugador del Chelsea.

La bomba la tiraron en Gossip (Net TV), cuando Pilar Smith dio paso a una de sus panelistas para contar lo que venía investigando desde hace meses. “Vamos a primero decir que los dos estaban solteros y separados”, aclararon, despejando dudas. El romance habría ocurrido durante un viaje de Pampita a Londres, justo en un momento de transición amorosa para ambos.

Pampita con Martín Pepa de la mano por Londres.

Carolina “Pampita” Ardohain venía de separarse de Roberto García Moritán y, aunque ya se la empezaba a vincular con Martín Pepa, aún no había blanqueado nada. Por su parte, Enzo Fernández atravesaba un distanciamiento con su pareja, Valentina Cervantes, madre de su hija.

La foto de Pampita en la cancha del Chelsea.

“Él dejó a su pareja porque dijo que quería vivir. Habrían estado encontrándose afuera”, detallaron en el ciclo. Según la periodista, Pampita viajó a Londres en noviembre, justo cuando Enzo jugaba un partido con el Chelsea. “Pampita sube una foto el día que él jugó, el 7 de noviembre, y otra el 10 de noviembre viéndolo a él”, sostuvo.

London (United Kingdom), 18/08/2024.- Chelsea's Enzo Fernandez (R) and his teammates react after losing the English Premier League match between Chelsea and Manchester City in London, Britain, 18 August 2024. (Reino Unido, Londres) EFE/EPA/TOLGA AKMEN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

Otro dato que llamó la atención es que ambos se siguen en Instagram. “Pampita no sigue a muchos jugadores”, subrayaron, como parte de la teoría que refuerza el vínculo. Pero el detalle más fuerte sería la fuente: “Fue un amigo de Enzo, él lo comentó en su grupo”, aseguraron.

¿Pampita estuvo con Enzo Fernández?

Tras hacerse eco el presunto affaire, la modelo decidió romper el silencio en el programa de Viviana Canosa por “Eltrece”. Allí, recalcó que no tuvo una relación con el mediocampista y que no lo conocía personalmente.

"No conozco a Enzo Fernández, lo juro por mis hijos (...) o no lo conozco en persona (...) No tengo nada que ocultar. Lo diría si hubiera tenido un affaire, porque no tengo nada que ocultar. Porque nada oculté nada de mi vida, todo el mundo sabe absolutamente todo“, aclaró Pampita, quién está saliendo actualmente con Martín Pepa.