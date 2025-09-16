La insólita revelación que hizo Rocío Marengo sobre su relación con Eduardo Fort: ¿Fue la tercera en discordia?

Después de las múltiples especulaciones que se han hecho al respecto, Rocío Marengo finalmente contó cómo empezó su relación con Eduardo Fort. La modelo fue entrevistada en Intrusos y, durante la charla, trató varios puntos de su vínculo con el hermano de Ricardo Fort.

En principio, Rocío Marengo destacó lo contenta que está con su primer embarazo: “Yo quería ser mamá. Después, por mi forma de ser independiente, quería realizarme como mujer antes de tener un bebé y cuando fui independiente, se me complicó”.

Rocío Marengo. Foto: web

Tras haber hecho su gran sueño realidad con el que sería el gran amor de su vida, Rocío Marengo comentó frente a las cámaras de América TV lo siguiente: “Edu está fascinado con el embarazo”.

Según Rocío Marengo, Eduardo tenía ataduras de las cuales ya se desprendió: “Él se frenaba un poco a la hora de dejarse llevar por la vida. Le constaba volver a empezar, explicarle a sus hijos y demás”.

Incluso, Rocío Marengo reconoció que mintió varias veces cuando le preguntaron sobre si existía una relación romántica con Eduardo Fort, puesto que, de manera interna, se tardaron en oficializarlo.

Rocío Marengo, ¿Fue la tercera en discordia cuando conoció a Eduardo Fort?

Luego de que Eduardo Fort se separara oficialmente de la mamá de sus dos primeros hijos (Karina Antoniali), empezó la relación que hoy sostiene con Rocío Marengo y, como era de esperarse, los cuestionamientos no tardaron en llegar.

Ahora bien, la pregunta del millón surgió en Intrusos y, lejos de evadir el tema, Rocío Marengo aprovechó la oportunidad para aclarar que ella no fue la tercera en discordia entre Eduardo Fort y Karina Antoniali.

“Él estaba separado, para nosotros eso nunca fue ni mito ni tema, porque las fechas cuadran. Lo que sí es que tuvo una semana separado y me conoció a mí”, develó Rocío Marengo.

Rocío Marengo pasó por "La noche de Mirtha" y habló del duro tratamiento que recibió para quedar embarazada (Instagram de Rocío Marengo)

También, Rocío Marengo contó que conoció a Eduardo Fort mientras estudiaba periodismo: “Nos conocimos en El Primo, yo estaba con mis amigas y él con sus amigos. Fue un flechazo a primera vista”.

Incluso, Rocío Marengo concluyó que, al principio, no sabía de qué familia provenía Eduardo porque solo se percató de la química que había entre ambos.