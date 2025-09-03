La fuerte decisión que tomó Rocío Marengo en pleno embarazo que conmovió a todos: “Un dolor impresionante”

Rocío Marengo atraviesa uno de los momentos más felices de su vida personal. Este año, la mediática confirmó públicamente la noticia que tanto había soñado: a los 45 años se convertirá en mamá por primera vez. Junto a su pareja, Eduardo Fort, esperan con enorme ilusión la llegada de su primer hijo en común.
Después de varios intentos, de atravesar etapas difíciles y de mantener viva la esperanza durante mucho tiempo, finalmente la vida les dio la posibilidad de cumplir el deseo más anhelado: formar su propia familia.
Ya entrando en su quinto mes de embarazo —casi llegando al sexto—, Rocío y Eduardo viven una etapa plena de alegría y expectativas. El hecho de estar embarcados en un proyecto tan trascendental como formar una familia los llevó a comenzar a planificar con detalle cómo será la llegada de su primer hijo.
En este sentido, la pareja evaluó distintas alternativas respecto al parto y tomó una decisión: desean que el nacimiento se produzca de manera natural, siempre y cuando las condiciones lo permitan y siguiendo de cerca cada una de las indicaciones de su médico de confianza.
La drástica decisión que tomaron Rocío Marengo y Eduardo Fort con su embarazo
En diálogo con la revista Pronto, Rocío Marengo compartió algunos detalles de cómo transita su embarazo y las decisiones que tomó junto a su médico respecto al nacimiento de su bebé. “Ya conocí a mi obstetra y va a nacer en el Sanatorio Otamendi. Ojalá pueda ser por parto natural y que todo sea lo más natural posible y alejada de la medicación. Escapo a todo eso, pero el médico ya me explicó que vamos a hacer lo que realmente el cuerpo mande en el momento”, expresó con total sinceridad.
Con una sonrisa y llena de entusiasmo por lo que está viviendo, la futura mamá intenta atravesar esta etapa con la mayor serenidad posible. Aunque está muy atenta a cada cambio propio del embarazo, busca no dejarse llevar por la ansiedad ni por los miedos, y elige avanzar poco a poco, disfrutando cada instante sin apurarse.
Rocío Marengo no oculta la emoción que le genera esta nueva etapa de su vida y, con total sinceridad, compartió cómo atraviesa el embarazo día a día. “Estoy cuidándome mucho porque es todo muy desconocido. Como fue tan buscado, cualquier ruido o movimiento adentro de mi cuerpo, siento que es un mundo. Y me pregunto: ‘¿Qué es esto?’. Es todo nuevo y estoy viviendo una etapa recontra linda”, sostuvo con una mezcla de ternura y entusiasmo.