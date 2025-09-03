La fuerte decisión que tomó Rocío Marengo en pleno embarazo que conmovió a todos: “Un dolor impresionante”

Rocío Marengo atraviesa uno de los momentos más felices de su vida personal. Este año, la mediática confirmó públicamente la noticia que tanto había soñado: a los 45 años se convertirá en mamá por primera vez. Junto a su pareja, Eduardo Fort, esperan con enorme ilusión la llegada de su primer hijo en común.

Después de varios intentos, de atravesar etapas difíciles y de mantener viva la esperanza durante mucho tiempo, finalmente la vida les dio la posibilidad de cumplir el deseo más anhelado: formar su propia familia.

Rocío Marengo y Eduardo Fort serán padres (Instagram de Rocío Marengo)

Ya entrando en su quinto mes de embarazo —casi llegando al sexto—, Rocío y Eduardo viven una etapa plena de alegría y expectativas. El hecho de estar embarcados en un proyecto tan trascendental como formar una familia los llevó a comenzar a planificar con detalle cómo será la llegada de su primer hijo.

En este sentido, la pareja evaluó distintas alternativas respecto al parto y tomó una decisión: desean que el nacimiento se produzca de manera natural, siempre y cuando las condiciones lo permitan y siguiendo de cerca cada una de las indicaciones de su médico de confianza.

La drástica decisión que tomaron Rocío Marengo y Eduardo Fort con su embarazo

En diálogo con la revista Pronto, Rocío Marengo compartió algunos detalles de cómo transita su embarazo y las decisiones que tomó junto a su médico respecto al nacimiento de su bebé. “Ya conocí a mi obstetra y va a nacer en el Sanatorio Otamendi. Ojalá pueda ser por parto natural y que todo sea lo más natural posible y alejada de la medicación. Escapo a todo eso, pero el médico ya me explicó que vamos a hacer lo que realmente el cuerpo mande en el momento”, expresó con total sinceridad.

Con una sonrisa y llena de entusiasmo por lo que está viviendo, la futura mamá intenta atravesar esta etapa con la mayor serenidad posible. Aunque está muy atenta a cada cambio propio del embarazo, busca no dejarse llevar por la ansiedad ni por los miedos, y elige avanzar poco a poco, disfrutando cada instante sin apurarse.

Rocío Marengo pasó por "La noche de Mirtha" y habló del duro tratamiento que recibió para quedar embarazada (Instagram de Rocío Marengo)

Rocío Marengo no oculta la emoción que le genera esta nueva etapa de su vida y, con total sinceridad, compartió cómo atraviesa el embarazo día a día. “Estoy cuidándome mucho porque es todo muy desconocido. Como fue tan buscado, cualquier ruido o movimiento adentro de mi cuerpo, siento que es un mundo. Y me pregunto: ‘¿Qué es esto?’. Es todo nuevo y estoy viviendo una etapa recontra linda”, sostuvo con una mezcla de ternura y entusiasmo.