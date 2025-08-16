¡A pura bachata! Rocío Marengo, Eduardo Fort y su hija menor bailaron al ritmo de una famosa canción y revolucionaron Instagram

Rocío Marengo y Eduardo Fort esperan su primer hijo juntos. La noticia emocionó a todos y sus seguidores se alegraron con la feliz noticias. En Instagram, la hija menor de Eduardo Fort comparte videos con Rocío y su papá.
Angie, la hija menor de Eduardo Fort. Grabó un video con Rocío Marengo y su papá. Allí se los puede observar sonrientes disfrutando de un momento de diversión juntos en familia. Al ritmo de una sensual bachata tiran los pasos más jugados y consiguieron cientos de likes.
Rocío Marengo con un look en color verde super canchero, Una camisa de manga corta un mini short. Eduardo Fort eligió una camisa de tono oscuro y un jean. Angie optó por un short de jean y una musculosa en color blanca. La familia mostró sus pasos más jugados y revolucionaron Instagram.
Rocío Marengo y Eduardo Fort revolucionaron Instagram al ritmo de una sensual bachata
