¡A pura bachata! Rocío Marengo, Eduardo Fort y su hija menor bailaron al ritmo de una famosa canción y revolucionaron Instagram

Rocío Marengo y Eduardo Fort esperan su primer hijo juntos. La noticia emocionó a todos y sus seguidores se alegraron con la feliz noticias. En Instagram, la hija menor de Eduardo Fort comparte videos con Rocío y su papá.

La pareja cosecha aplausos con cada aparición pública. Tras 6 años de relación, atraviesan el mejor momento de su relación a la espera del nacimiento de su primer hijo juntos. En Instagram se muestran muy activos que comparten los momentos de su día a día.

Angie, la hija menor de Eduardo Fort. Grabó un video con Rocío Marengo y su papá. Allí se los puede observar sonrientes disfrutando de un momento de diversión juntos en familia. Al ritmo de una sensual bachata tiran los pasos más jugados y consiguieron cientos de likes.

Rocío Marengo con un look en color verde super canchero, Una camisa de manga corta un mini short. Eduardo Fort eligió una camisa de tono oscuro y un jean. Angie optó por un short de jean y una musculosa en color blanca. La familia mostró sus pasos más jugados y revolucionaron Instagram.

La publicación causó sensación y los likes no se hicieron esperar. Rocío Marengo y Eduardo Fort se han ganado un lugar en el corazón del público y los mensajes de felicitación no paran de llegar. Sin lugar a dudas son la pareja del momento.

La pareja vive un gran momento. A la espera del nacimiento de su primer hijo, juntos comparten en redes sociales su día a día. Allí cosechan miles de likes y mensajes llenos de mucho amor.

