La insólita reacción de Adrián Suar cuando le preguntaron sobre su relación con Rocío Robles que indignó a todos.

En una época donde las relaciones suelen ser poco comprometidas, Adrián Suar dejó en jaque a Rocío Robles después de que la periodista de ESPN revelara, sin rodeos, que está de novia con él. Muy entusiasmada con el vínculo que, según sus propias palabras, mantienen desde hace cerca de un año, Robles no estaría nada feliz con las declaraciones recientes de Suar a la prensa.

Es que, al ser abordado por los cronistas a la salida de Rocky, la obra protagonizada por Nico Vázquez, el Chueco fue contundente al responder sobre su situación sentimental, luego de que los rumores de romance, confirmados por Rocío en una charla con Yanina Latorre, se hicieran públicos.

Robles había confesado: “Lo quiero un montón. Es muy amoroso y muy buena persona conmigo”, aunque aclaró, cuidando las palabras para no apresurarse a definir la relación: “No estamos de novios, estamos saliendo. Pregúntenle a él, a mí esta situación me estresa bastante”.

El famoso productor explicó lo siguiente: “El día que esté de novio lo voy a decir”, aseguró a uno de los noteros al salir del teatro. Sobre Rocío comentó: “Nos conocemos, sí, es divina, gran persona y periodista deportiva. No hay título de graph, me encantaría tirarte uno, pero no hay título”.

Hace cuánto tiempo están juntos Adrián Suar y Rocío Robles

“Hace más de un año que están juntos. Ellos se conocieron porque Adrián le comentó sobre un trabajo que realizó Rocío y la invitó al teatro a ver Felicidades“, contó la periodista en Intrusos. “Ella le dijo ‘¿puedo ir con alguien?’ y fue con un amigo. Él los invitó a comer después. Fueron los tres a comer. Cenaron simpáticamente y ahí se pasaron teléfonos”, agregó.

Rocío Robles, periodista de deportes, es la nueva pareja de Adrián Suar. (Foto: Collage)

De manera inesperada, Paula Varela reveló que “se llevan muy bien”. Además, señaló: “No sé si ponerle un título a la relación. Hace un tiempo que están, están muy bien”, dejando entrever que el vínculo entre Adrián Suar y Rocío Robles sería más que una simple amistad.

También aportó un dato reciente sobre sus encuentros: “La última vez que fueron a Gardiner fue el jueves pasado”, comentó la panelista, confirmando que las salidas entre el actor y la modelo continúan en frecuencia.