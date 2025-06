Salió a la luz el romance secreto de Adrián Suar con una modelo 25 años menor y el shock es total.

Adrián Suar y Rocío Robles están en el centro de las miradas luego de que comenzaran a circular fuertes rumores de romance. Todo surgió tras ser vistos compartiendo varias salidas en las últimas semanas, lo que generó especulaciones sobre el inicio de una relación entre ellos. Por ahora, ninguno de los dos confirmó públicamente el vínculo, pero las versiones no dejan de crecer.

Adrián Suar

Suar, conocido por mantener un bajo perfil en lo que respecta a su vida sentimental, suele manejar con mucha discreción sus relaciones hasta que decide hacerlas públicas. Al parecer, sus encuentros con Rocío Robles no serían algo reciente, sino que vienen repitiéndose desde hace un tiempo. En las últimas horas trascendieron más detalles sobre estas salidas, lo que alimentó aún más los rumores y captó la atención de los medios y fanáticos del productor.

Los primeros encuentros románticos de Adrián Suar y Rocío Robles

La noticia fue difundida inicialmente por Pilar Smith en sus redes sociales, y luego Paula Varela aportó más información en Intrusos (América TV): “Pilar tiró el título. Yo me enteré de esta relación hace tiempo, y como tengo buena relación con ambos, y me pidieron un poquito de silencio, obviamente no lo conté”.

“Hace más de un año que están juntos. Ellos se conocieron porque Adrián le comentó sobre un trabajo que realizó Rocío y la invitó al teatro a ver Felicidades“, contó la periodista en Intrusos. “Ella le dijo ‘¿puedo ir con alguien?’ y fue con un amigo. Él los invitó a comer después. Fueron los tres a comer. Cenaron simpáticamente y ahí se pasaron teléfonos”, agregó.

Según detalló, ese fue el primer acercamiento entre Suar y Robles, y desde entonces el vínculo habría comenzado a crecer de forma reservada, lejos del ojo público.

De manera inesperada, Paula Varela reveló que “se llevan muy bien”. Además, señaló: “No sé si ponerle un título a la relación. Hace un tiempo que están, están muy bien”, dejando entrever que el vínculo entre Adrián Suar y Rocío Robles sería más que una simple amistad.

La rosarina se lució con un look estilo athleisure elegante.

También aportó un dato reciente sobre sus encuentros: “La última vez que fueron a Gardiner fue el jueves pasado”, comentó la panelista, confirmando que las salidas entre el actor y la modelo continúan en frecuencia.

Los encuentros frecuentes, el buen trato entre ambos y la cena en el lujoso restaurante alimentan aún más los rumores. Por ahora, ambos eligen mantener el perfil bajo, aunque todo indica que la relación va viento en popa.