La insólita confesión de Zaira Nara que expuso su vínculo con la China Suárez: el shock es total

Durante las últimas horas, Zaira Nara realizó una insólita confesión que rápidamente se viralizó en las redes sociales. Esto debido a que la revelación hecha por la hermana de Wanda Nara se relaciona de manera directa con la China Suárez.

El hecho ocurrió hace menos de 24 horas, cuando la modelo estuvo como invitada en el programa Rumis, mismo que se transmite a través de La Casa Streaming. Allí, Zaira Nara habló de diversos temas, pero el que más sorprendió fue aquel que se vincula con Suárez, la entonces “enemiga” de su hermana.

La China Suárez

La insólita confesión de Zaira Nara que sorprendió a todos

En el programa antes referido, la modelo confesó cuál es su segundo nombre y, al hacerlo, dejó a todos en shock. “Yo me llamo Tatiana, soy Zaira Tatiana Nara”, dijo, mientras los presentes estaban completamente sorprendidos.

Luego, Zaira Nara siguió: “Chicos, yo no entiendo, a quién se le puede ocurrir poner ese término y ese nombre para lo que lo utilizaron. A mí mi familia me dice Tati”.

Incluso, la empresaria contó que su papá suele llamarla Tatiana y Wanda Nara le pide por favor que no la llame de esa manera. Pero, ¿por qué? Y ¿en qué se relaciona con la China Suárez?

Meses atrás, el streamer Martín Cirio apodó “Tatiana” a las mujeres que buscan conquistar a los hombres que se encuentran comprometidos, casados o en parejas. En ese contexto, el humorista aseguró que las “Tatianas” son especialmente aquellas mujeres que se hacen amigas de esos hombres y luego destruyen los matrimonios.

El momento clave que marcó a Wanda y Zaira Nara en la escuela.

Con base a todo lo antes referido, Martín Cirio calificó a la China Suárez como “Tatiana” por lo ocurrido en el Wanda Gate y, desde entonces, los cibernautas utilizan ese término para referirse a la modelo. Ahora bien, con la revelación de Zaira Nara, se pudo evidenciar que, quien verdaderamente se llama “Tatiana” es la hermana de Wanda Nara.

Después de tal revelación, los dichos de Zaira Nara rápidamente se viralizaron en la web y, como es de suponer, algunos usuarios bromearon al respecto al mencionar quién sería realmente la “Tatiana” de Argentina.