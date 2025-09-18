La inesperada confesión de Ricardo Darín sobre cómo será como abuelo que generó polémica: “Voy a ser el peor”

Ricardo Darín atraviesa un momento de plena felicidad tras confirmarse que será abuelo por primera vez. A poco más de una semana de que Úrsula Corberó y El Chino Darín anunciaran que están en la dulce espera, el protagonista de El Secreto de sus Ojos habló sobre cómo imagina este nuevo rol y adelantó que se entregará por completo a consentir al bebé.

En una entrevista con A la Tarde (América), el actor se permitió bromear acerca de la relación que tendrá con su nieto: “Voy a ser el peor abuelo. Le voy a decir todo lo que no debe hacer”, expresó entre risas.

Más adelante, con un tono más serio, admitió que está frente a una experiencia completamente nueva y que la vive con enorme entusiasmo. “Es una situación tan inédita para nosotros que lo único que podemos hacer es entregarnos con amabilidad, sabiduría, paciencia también, apurarnos y aprender. Hay que aprender en el camino, ¿no?”, reflexionó.

Fiel a su estilo, rápidamente volvió a ponerle humor a la conversación e hizo un gracioso comentario sobre su esposa, Florencia Bas. “Ella se fue, se fue a vivir a otro país. Está radicada en Paraguay, siempre quiso conocer a Asunción. Me dejó solo por el tema de los pañales y todo eso. Dice que va a volver cuando el chico esté entrando a la secundaria. Cuando ya haya dejado los pañales”, bromeó entre risas.

Así se enteró Ricardo Darín que sería abuelo

“Estamos muy contentos, muy felices, todos, la familia y los amigos. Una de las cosas que más te reconfortan es ver cómo a mucha gente le causa alegría, porque en el medio de tantas noticias para atrás, una linda noticia hace que la gente se ilumine”, expresó el actor de El Eternauta en diálogo con Perros de la Calle (Urbana Play) desde Madrid, España.

Cuando Andy Kusnetzoff le preguntó cómo se lo había comunicado su hijo, Darín recurrió a su clásico humor: “Así”. Ante la réplica del periodista, “¿Pero te mandó un WhatsApp? Porque es un momentazo ese”, explicó que ya lo sabía desde hace tiempo: “Hace rato que lo sé. Ahora tomó estado público, pero fue todo normal. Como suele ocurrir en estas cosas, me dijo que estaban en esa situación, que esperaban al tercer mes, que es lo que indica la prudencia. Ahí empezamos a estar expectantes todo el tiempo. Los días corrían, venían los exámenes, las ecografías y estamos muy felices de que todo está muy bien”.

Úrsula Corberó está embarazada.

Al ser consultado sobre si alguna vez se imaginó como abuelo, reconoció: “Soy medio abuelo desde que nací, pero esto es una situación absolutamente inédita. Estoy muy contento, como Flor y Clara”.