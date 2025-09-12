La inesperada confesión de Luisana Lopilato a Michael Bublé tras 17 años juntos: “No puedo creer…”

Luisana Lopilato eligió mostrar su costado más íntimo para una ocasión especial. Lejos de sus publicaciones habituales y en medio de la rutina, la actriz le dedicó un emotivo homenaje a Michael Bublé, quien celebró su cumpleaños número 50. No se trató de un simple saludo: a través de un video lleno de recuerdos y un mensaje cargado de sentimientos, expresó el profundo amor que siente por el hombre con quien comparte su vida y su familia.

Luisana y Michael están hace más de 14 años juntos.

En las imágenes que publicó en las últimas horas se repasan distintos momentos de su historia juntos: desde aquella recordada entrevista con Susana Giménez, pasando por apariciones en alfombras rojas, hasta escenas cotidianas y entrañables junto a sus cuatro hijos. Con esa recopilación como marco, Luisana plasmó en palabras todo lo que siente, conmoviendo a miles de seguidores.

El mensaje de Luisana Lopilato para Michael Bublé

“Y todavía no puedo creer lo bendecida que soy de que Dios me haya elegido para recorrer este camino a tu lado. Mis días favoritos son los de envejecer contigo, compartiendo risas, amor, fe y esas pequeñas cosas que hacen que la vida sea extraordinaria“, expresó, reflejando la profunda unión que caracteriza a su matrimonio.

En otro pasaje de su dedicatoria, Luisana se abrió aún más y expresó: “Estoy tan orgullosa del hombre que sos, del esposo, del padre, del amigo, y no puedo esperar por todos los años que vienen, tomándote de la mano mientras descubrimos lo hermosa que puede ser la vida cuando la vivimos juntos“.

Su mensaje culminó con una declaración que no dejó espacio a dudas: “Sos mi lugar seguro, mi alegría, mi amor, mi todo. Te amamos más de lo que las palabras pueden decir. ¡Feliz cumple papi! Te amamos“.

La reacción de Michael Bublé llegó rápidamente. Conmovido por las palabras de su esposa, el cantante canadiense le respondió con un comentario público en el mismo posteo: “El mayor regalo de todos fue que Dios me trajera a ti“.

En cuestión de minutos, la publicación se llenó de mensajes de familiares, amigos y seguidores. Daniela, la hermana de Luisana, fue de las primeras en comentar, y luego llegaron decenas de frases como “Son todo lo que está bien”, “El mejor matrimonio, unidos por el verdadero amor y con Dios siempre presente en sus vidas”, o “Son tan bellos”.

Además, la actriz fue más allá en sus historias y dejó otro emotivo mensaje: “Esposo. Padre. Amigo. Feliz cumpleaños a mi todo”, escribió, junto a una foto familiar en la que agregó apodos cariñosos y una frase cargada de ternura: “Esta familia te ama profundamente y se siente bendecida por tenerte“.