La inesperada confesión de Alan de Gran Hermano sobre su intimidad que dejó a todos en shock: “Quiero poder estar con...”

Alan Simone de Gran Hermano 2024 (Telefe) sorprendió a sus seguidores en redes sociales al revelar que decidió retomar la vida que llevaba antes de su participación en el reality. Según contó, busca reconectarse con su rutina cotidiana y retomar proyectos personales que había dejado en pausa durante su paso por el programa.

El joven, oriundo de Chivilcoy, se enamoró de Sabrina Cortez durante su paso por la casa más famosa del país, aunque más tarde su noviazgo terminó envuelto en un escándalo.

Alan Simone, participante de Gran Hermano

Recientemente se difundió un video que se volvió viral, en el que el exconcursante explica que está harto de la exposición mediática que vivió tras su paso por el programa. “Abandono la ciudad, dejo el departamento y me voy a mi casa propia en Chivilcoy”, expresó.

La razón por la que Alan Simone decidió volver a Chivilcoy

“No voy a desaparecer, voy a trabajar en el campo como me gusta a mí. Es lo que me llena y me hace feliz, no me quiero traicionar a mí mismo”, se sinceró Alan, y aseguró que continuará creando contenido para sus redes sociales.

Sobre esta decisión, Simone aclaró que responde a una necesidad de alejarse del caos mediático y de la mirada ajena: “Quiero poder estar con alguien y que no todo el mundo sepa con quién, que se estén metiendo a opinar de mi relación o mi trabajo”.

“Me cansé de eso, quiero una vida tranquila. Ser una persona más que trabaja normalmente, que tiene una vida normal. Quiero lo que yo era antes en Chivilcoy”, afirmó Alan, señalando que su regreso será en octubre o noviembre de este año.

Además, destacó la importancia de acercarse a sus seres queridos: “Quiero estar más cerca de mis viejos, me alejé mucho de ellos. Puedo vivir tranquilamente en mi casa propia”.

Su decisión de alejarse del ruido mediático y reconectar con sus raíces en Chivilcoy demuestra que, para él, la verdadera felicidad radica en la autenticidad, la tranquilidad y el tiempo compartido con sus seres queridos, dejando atrás las presiones de la vida pública.