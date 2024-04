La increíble confesión de Carlos Baute sobre el éxito de “Colgando en tus manos”

Carlos Baute es una cantante venezolano de 50 años, comenzó sus estudios musicales cuando tenía 13 años y desde entonces, no dejo de perseguir sus sueños. En 1994 se lanzó como cantante solista y rápidamente tomó relevancia en su país, para luego convertirse en una estrella internacional.

Carlos Baute y su éxito musical Foto: (Photo by Raul ARBOLEDA / AFP)

Actualmente, Carlos Baute posee 12 álbumes de estudio, 6.3 millones de oyentes mensuales en su canal de Spotify, y más de 1.440 millones de reproducciones en todos los videos de su canal de YouTube. Sin dudas, supo mantener su carrera musical en 30 años de carrera.

“Colgando en tus manos”, es una de sus canciones más populares y por la cual lo conocen en muchos lugares del mismo. La lanzó en octubre de 2008 junto a Marta Sánchez, y actualmente posee más de 812 millones de visualizaciones en YouTube y más de 536 millones en Spotify, siendo su canción más reproducida.

El éxito de "Colgando en tus manos", la canción de Carlos Baute y Marta Sánchez Foto: Web

En esta oportunidad, Carlos Baute se presentó en el programa “Vaya vaina” e hizo una sorprendente revelación sobre “Colgando en tus manos”. Frente a la pregunta de si tiene noción del dinero que generó dicha canción, y él respondió entre risas y muy sincero: “Sí, anualmente me llega. Me da mucha alegría. Me da alegría seguir colgando en manos de esa canción”.

Luego se refirió a los millones de reproducciones que “Colgando en tus manos” tiene en YouTube y Spotify, y dijo: “Esa canción hace diariamente 400.000 reproducciones, un millón cada tres días”. Además, recalcó que podría vivir solo de una canción como esta, debido a los ingresos que obtiene anualmente.

Luego, se refirió a la división de ingresos con Marta Sánchez, quien también participó de la canción, y explicó: “Yo soy compositor de la canción, ser ejecutante es una cosa diferente, y también, dueño del máster. Si yo fuera dueño entero de la canción, sería una barbaridad”.

¿Cuánto dinero ganaría Carlos Baute por “Colgando en tus manos”?

Spotify paga a los artistas alrededor entre 0,003 y 0,005 dólares por cada reproducción. En el caso de realizar 400.000 reproducciones diarias, serían alrededor de 595.200 dólares al año, de los cuales Carlos Baute recibiría un 70% y el otro es para la plataforma. Además, sus ingresos se repartirían con Marta Sánchez. También, hay que tener que la canción ya posee más de 400 millones de reproducciones, a él le queda el 70% 416.000 dólares y sin tener en cuenta que ya tiene amasado atrás 400.000.000, es decir, más de un millón de dolores para Carlos.