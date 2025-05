La impactante confesión de Bautista Ortega sobre cómo le salvó la vida a su mamá, Ana Paula Dutil: “Tenía miedo”

Bautista Ortega tiene apenas 23 años, pero ya vivió una experiencia que lo marcó para siempre. Nieto de Palito Ortega y Evangelina Salazar, hijo de Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil, el joven habló con una sinceridad conmovedora sobre el día que debió correr 15 cuadras para evitar una tragedia.

En una entrevista con revista Gente, Bautista compartió detalles íntimos de lo que fue la etapa más difícil junto a su madre, quien atravesaba una dura crisis emocional. “Su peor etapa duró un año entero. Yo no salía de casa para no dejarla sola. Tenía miedo. Ella es lo más importante que tengo en la vida”, confesó.

Ana Paula Dutil junto a sus hijos.

El hecho más angustiante ocurrió cuando su madre lo llamó desde una sesión de fotos para decirle que quería quitarse la vida. Bautista estaba en el gimnasio, a 15 cuadras. “Agarré todas las cosas y empecé a correr. Nunca corrí tanto en mi vida”, relató.

La lucha silenciosa de Bautista Ortega contra la enfermedad de su mamá

Bautista creció en una familia rodeada de música, fama y cámaras. Pero detrás del brillo del apellido Ortega, se escondía una historia de lucha diaria. Durante un largo período, su madre, Ana Paula Dutil —modelo y figura destacada en los años 90—, enfrentó una severa depresión.

El momento en que Bautista le salvó la vida a su mamá.

En diálogo con la prensa, Dutil recordó esos tiempos con crudeza: “Llegó a tener que cortarme el pelo porque se me había hecho una especie de rastra por no bañarme y a ponerse un despertador cada una hora para chequear que no estuviera atentando contra mi vida”.

Ana Paula Dutil habló sobre la etapa más oscura de su vida.

El rol de Bautista fue esencial. Se convirtió en su sostén, en su compañero, en su red de contención. Pero esa responsabilidad también lo quebró. “Me pregunté: ‘¿Y ahora qué hago yo?‘”, contó. Fue entonces que tomó la difícil decisión de mudarse con su papá a Miami para recomponerse, buscar su identidad y empezar de nuevo.