La fuerte reacción de Noelia Marzol luego de que una psicóloga opinara sobre su polémico video con su esposo y su hija en la pileta

Noelia Marzol realizó un contundente descargo en sus redes sociales luego de quedar envuelta en una fuerte polémica por un video familiar que compartió en Instagram. La bailarina salió al cruce de una psicóloga que la juzgó públicamente y llegó a acusarla de “abuso infantil” a partir de una grabación de apenas unos segundos.

El video en cuestión mostraba a Noelia junto a su marido, Ramiro Arias, dentro de una pileta, mientras él le daba un beso en el pecho. Lo que generó controversia entre algunos usuarios fue que en el mismo espacio también se encontraba Alfonsina, la hija de la pareja. A partir de esas imágenes, la profesional realizó comentarios que despertaron la indignación de la artista.

Ante la repercusión, Marzol decidió responder a través de una serie de historias de Instagram. “Voy a subir esto porque la verdad ya me tienen re podrida”, comenzó diciendo, visiblemente molesta. Sobre la grabación, aclaró: “Lo subí yo y no tengo ningún problema de haberlo subido porque yo sé cuál era el contexto de la situación. Estaba toda mi familia detrás, o sea, están flasheando una situación que no sucedió”.

Si bien dejó en claro que no le afectan las críticas de usuarios anónimos, remarcó su enojo por los dichos de la psicóloga: “Que una licenciada esté diciendo o haciendo un diagnóstico de mi hija que esté asociado a abuso infantil por un video de 10 segundos, sin conocer el contexto, sin haber evaluado a mi hija y sin saber cómo es mi familia”.

La bailarina también se mostró indignada porque la profesional compartió en su cuenta de Instagram un posteo en el que cuestionaba su rol como madre. “No voy a permitir que instale la idea de que en mi casa hay situaciones de abuso infantil”, manifestó con firmeza. Incluso, minimizó la viralización del video: “No me importa que difundan este video, lo publiqué yo y me chupa un huevo que lo publiquen en Japón si tienen ganas porque yo sé cuál es el contexto”.

Noelia insistió en que lo más grave de la situación es la acusación proveniente de una profesional de la salud: “Que una psicóloga instale de forma masiva que en mi casa se vive una situación de abuso infantil me parece muy apresurado, imprudente y muy peligroso”.

El video de Noelia Marzol que desató la polémica

El video que desató la polémica había sido publicado por la propia Marzol con un tono irónico. “Imposible tener un momento de lujuria así”, escribió en la descripción.

En las imágenes, incluso, se la escucha pedirle a su hija que se aleje para poder tener un momento a solas con su esposo: “Alfi, ¿nos dejás un ratito a papá y a mamá solos? Dejanos tranquilos un rato”.