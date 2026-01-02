Fuerte repudio a Noelia Marzol por un polémico video junto a su marido y su hija: “Nos dejás un ratito”

El inicio de 2026 no fue tranquilo para Noelia Marzol, quien quedó en el centro de una fuerte controversia en redes sociales luego de compartir un video familiar que muchos usuarios consideraron inapropiado. Lo que la conductora y bailarina pretendía mostrar como una humorada sobre las dificultades de la vida en pareja tras la maternidad terminó generando un amplio repudio digital.

La polémica se desató a partir de un video publicado en sus historias de Instagram, donde se la ve disfrutando de un día de verano en la pileta de su casa junto a su marido, el exfutbolista Ramiro Arias, y su hija Alfonsina. Las imágenes rápidamente se viralizaron y dieron lugar a un intenso debate sobre los límites de la exposición infantil en redes sociales.

El video que desató la controversia

En la grabación, Marzol aparece muy cercana a su pareja mientras la niña permanece junto a ellos. En ese contexto, la conductora se dirige directamente a su hija con una frase que fue ampliamente cuestionada:“Alfi, ¿nos dejás a papá y mamá un ratito solitos?”, seguida de un “Dejanos un rato tranquilos”.

El contenido se completa con un texto sobreimpreso que terminó de encender la polémica: “Imposible tener un momento de lujuria”. Para muchos usuarios, el mensaje resultó inapropiado por la connotación adulta y por involucrar a una menor en la situación.

Críticas por la exposición de la menor

Si bien Noelia Marzol suele compartir escenas de su vida cotidiana y del “lado B” de la maternidad con un tono humorístico, esta vez la reacción del público fue mayoritariamente negativa. En X (ex Twitter) e Instagram, numerosos usuarios cuestionaron la decisión de filmar y publicar ese momento.

Hasta el momento, ni Noelia Marzol ni Ramiro Arias realizaron declaraciones públicas ni eliminaron el contenido cuestionado. La pareja suele defender una postura de mostrar la vida familiar “sin filtros”, aunque en esta oportunidad el juicio de la opinión pública fue especialmente severo.