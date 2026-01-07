La frase filosa de Marta Fort que encendió la interna familiar por la fábrica de chocolates.

La interna de la familia Fort volvió a quedar en el centro de la escena mediática con un nuevo cruce que combinó reclamos, ironía y viejas tensiones vinculadas al legado de Ricardo Fort. Esta vez, el conflicto tuvo como protagonistas a John Fort y a Marta Fort, quien respondió sin filtros a los planteos de su primo y dejó varias frases que rápidamente se viralizaron.

Todo se reactivó luego de que John reapareciera en televisión para insistir con su pedido de formar parte de la empresa familiar. Según explicó, su interés no estaría motivado por una cuestión económica, sino por el valor simbólico de pertenecer al legado que construyó el recordado empresario chocolatero.

Sin embargo, la reacción no tardó en llegar. Invitada a un stream de DGO, Marta Fort escuchó los dichos de su primo y lanzó una respuesta cargada de ironía que encendió las redes: “¿Qué? ¿No le está yendo bien con los suplementos?”, disparó, en alusión directa al emprendimiento personal de John.

Lejos de mostrarse cerrada al diálogo, Marta aclaró que no tiene problemas en conversar una eventual incorporación, aunque puso condiciones claras. “Si quiere ser parte de la fábrica, lo charlamos, vemos qué propone”, señaló, pero también marcó que hasta el momento no existió un acercamiento real. “Nunca me llamó. Yo tengo reuniones de directorio todo el tiempo y jamás se presentó”, afirmó.

Otro de los puntos que generó incomodidad fue la exposición pública del conflicto. Según la heredera de Ricardo Fort, John habría utilizado el tema familiar para promocionar su propia marca. “Hizo una nota hablando del tema con su marca de suplementos al lado. Metió chivo”, lanzó, dejando en evidencia su malestar por la forma en que el reclamo se hizo público.

Sobre el cierre del intercambio, desde el programa intentaron resumir la situación con una frase contundente: “Le decimos a John: ‘Basta chicos’”. Marta no dudó en reforzar el mensaje y fue aún más directa: “Basta chicos. Tiene mi teléfono, el de Felipe, el de mi tío. Si quiere hablar, sabe cómo hacerlo”.