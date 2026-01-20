La frase de Luciano Castro que confirmaría su separación de Griselda Siciliani: “Perdí...”

En medio del escándalo que involucra a Luciano Castro y que terminó, inevitablemente, salpicando a Griselda Siciliani, la actriz anunció el inicio de una producción de Netflix que la tiene como protagonista, junto a su expareja Adrián Suar. Este contexto la puso en el compromiso de enfrentar a las cámaras y tocar el tema de su ¿actual? novio, dando explicaciones que, dicho sea de paso, nunca debió dar.

El caso es que Siciliani se mostró esquiva a decir si la relación con Castro continúa o no y dejó en claro que ella no fue quien hizo público un tema que, si bien la toca de cerca, no la tiene como responsable.

Este martes, en tanto, la periodista Pía Shaw logró cruzarse con Luciano Castro que, si bien no quiso hablar en cámara, le dejó algunas frases fuertes que la comunicadora contó en el programa de Georgina Barbarossa.

“Perdí al amor de mi vida”

Shaw contó que si bien Castro no quiere hablar públicamente fue muy amable con ella, mostrándose sincero especialmente al momento de hablar de su arrepentimiento.

“Me dijo que perdió al amor de su vida y que se mandó una gran cagada. Esas fueron las frases, obviamente que no quiere ya ni hablar públicamente, no quiere decir nada al respecto, pero hablé bastante y estaba arrepentidísimo de todo lo que viene pasando", contó Shaw.

La periodista se aventuró a decir que tras estos fuertes textuales solo se puede hacer una lectura. “Esto que voy a decir es interpretación, no información: obviamente no está nada bien entre los dos. No sé qué puede llegar a pasar el día de mañana, pero hoy es muy, muy difícil la situación entre ambos y la relación", consideró.

En el estudio, la mesa junto a Georgina la escuchaba atentamente, y Mariana Brey reflexionó: “Con este textual que te dijo Luciano ya podemos dar prácticamente por confirmada la separación. A Griselda Siciliani se le ha consultado porque llegó a Buenos Aires y se empezó a hablar de que podían estar separados".

Y concluyó: “Hay distintos periodistas que ya tenían esta versión, pero hasta ahora ella no confirmó. Pero si Luciano te dijo esa frase yo interpreto que claramente Griselda lo dejó“.