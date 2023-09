La foto de Romina Uhrig que reanimó la teoría de que murió Caramelo

Romina Uhrig es una de las exparticipantes de Gran Hermano que aumentó su fama al salir del reality. Más allá de que no estuvo entre los finalistas se llevó de la “casa más famosa” del país a uno de los perritos que ingresaron.

Caramelo y Mora se ganaron el corazón de los fanáticos de Gran Hermano, al terminar el reality, fueron adoptados por los integrantes del ciclo televisivo. Mora fue con Marcos Ginocchio y Caramelo fue a la casa de Romina Uhrig.

Caramelo Foto: Instagram

Pero el que más noticias genera es Caramelo, ya que hace un tiempo surgió la teoría de que el perro en realidad está muerto y fue reemplazado por otro para que los fanáticos del programa no se dieran cuenta.

La teoría de que Caramelo, el perro de Romina Uhrig, está muerto

A pesar de que la exdiputada salió a desmentir y contó que el perrito vive en su casa junto a ella y sus hijas. Además, está muy bien cuidado y es mimado por las pequeñas de Romina.

Sin embargo, una foto de la famosa en su Instagram volvió a revivir los rumores de la teoría de que Caramelo murió. La exdiputada publicó una imagen en la que besa al perrito y escribió: “Buenos días”.

Pero lo que más llamó la atención de los usuarios es que el perrito no tiene la “mancha” en el ojo por lo que no sería Caramelo, sino que fue reemplazado por otro.

El detalle en la foto de Romina Uhrig que reanimó la teoría de la muerte de Caramelo Foto: cap

Fue la cuenta de “Adriana Bravista” en X (Twitter) quien escribió: “Me dicen algunos seguidores de que no es Caramelo porque no tiene la manchita en el ojo. ¿Qué opinan?”. A lo que los usuarios comenzaron a sacar teorías.

Según sostienen en el mundo virtual Romina mató al perrito de Gran Hermano y lo cambió por uno idéntico, pero sin ese pequeño detalle. Hasta el momento, la exparticipante del reality no dio explicaciones.