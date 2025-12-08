Entretenimiento / Famosos

La foto de Evangelina Anderson con suero que encendió las alarmas: qué le pasó

La modelo llamó la atención de sus seguidores al mostrarse recostada en un consultorio con una vía de suero en el brazo.

Aylén Barrera Arciniega
Aylén Barrera Arciniega

8 de diciembre de 2025,

El pasado oculto de Evangelina Anderson que casi nadie conoce: a qué se dedicaba antes de la fama.

Instalada en Argentina desde hace varios meses tras su separación de Martín Demichelis, con quien compartió casi dos décadas de relación y con quien tuvo a Bastián, Lola y Emma, Evangelina Anderson mantiene el foco puesto en la crianza de sus hijos y en su participación en MasterChef Celebrity (Telefe), donde suele destacarse con cada preparación.

Pero en las últimas horas sorprendió al publicar una serie de imágenes que generaron preocupación entre sus seguidores.

Acostada en el sillón de un consultorio, la exvedette reveló el tratamiento estético que está llevando adelante.

El tratamiento estético que se realiza Evangelina Anderson

Empecé terapia de Drips para mantener la vitalidad a esta altura del año y fomentar siempre la buena salud”, escribió sobre el video, en el que la especialista que la asistía explicó: “Son vitaminas y aminoácidos. En este caso, vitamina B, B2 y B6. Lo que va a hacer es que te sientas mucho mejor, con más energía, menos ansiedad, y es detox, entre otras cosas”.

Y estoy como nueva”, remarcó Eva al señalar que todo el proceso demanda entre 30 y 45 minutos.

