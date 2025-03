La filosa respuesta de la esposa de Germán Pezzella tras los rumores de separación: “No me hace falta”

La Selección Argentina no es solo condecorada por sus copas ganadas y jugadas estratégicas. Más allá de su dinámica como equipo, el foco de conversación también se centra la atención en aspectos más personales, como sus relaciones y familia. Un ejemplo de esto es el caso de Germán Pezzella, quien fue víctima de rumores referentes a su matrimonio con Agustina Bascerano.

Germán y Agustina tras la final del Mundial de Qatar 2022.

En las últimas horas, la cuenta de chismes @Gossipeame sembró la posibilidad de que el matrimonio estuviese en una crisis. Esto, luego que la nutricionista hubiese borrado sus fotos con el futbolista en Instagram. “¿Germán Pezzella y Agus Bascerano separados? Borraron todas las fotos juntos...“, se preguntó Pochi en redes.

Tras la duda generada por la cuenta de chismes, los usuarios comenzaron a indagar sobre el estatus actual de la relación. Fue así como Agustina Bascerano decidió romper el silencio para calmar todo tipo de especulaciones.

¿Germán Pezzella está en crisis con Agustina Bascerano?

La primera respuesta fue presentada por la nutricionista en redes sociales. A través de una foto de su perrita, aseguró que los rumores de su separación eran falsos, por lo que arremetió contra las cuentas que especulaban sobre su vida privada. "Les mando una kuku de la suerte para gente nefasta que no para de inventar cosas. Hagan algo de su vida, plis“, aseveró Agus Bascerano con cierta frustración.

La respuesta de la esposa de Germán Pezzella a los rumores que afectaban a su matrimonio.

Seguidamente, en LAM revelaron una conversación privada con la esposa de Germán Pezzella, quien aclaraba el porqué no estaban sus fotos con el futbolista en Instagram. “No estamos separados, no estamos en crisis, no borramos ninguna foto de nosotros”, estableció Bascerano en su descargo.

“Trabajo en Nueva York, por eso viajo mucho. Trabajo con mis redes y tengo una marca propia. Por eso tengo una cierta estética en mi Instagram No tengo por qué subir fotos de mi vida privada para demostrar que estamos bien. No me hace falta”, continuó diciendo la nutricionista.

La respuesta de Pochi de Gossipeame a los dichos de la esposa de Germán Pezzella

Finalmente, Pochi se defendió de los dichos de la botinera al considerar que nunca había confirmado la separación. "Si me respondió a mí, jamás dije que estuvieran separados. Lo pregunté porque no sabía quiénes eran ni que estaban juntos, jajajaja. ¡Pensé que era un chisme interesante para la comunidad, eso reee!”, respondió sin darle mucha importancia.