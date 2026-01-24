La escandalosa teoría de la separación de Facundo Arana y María Susini: “Una tercera...”

La noticia de la separación entre Facundo Arana y María Susini sorprendió y sacudió al mundo del espectáculo. Después de casi veinte años juntos, la pareja era considerada un emblema de estabilidad y de familia unida, por lo que el anuncio del final del vínculo resultó inesperado. Apenas trascendió la ruptura, comenzaron a multiplicarse las especulaciones sobre las razones que pusieron fin a una relación de 19 años.

En un primer momento, las versiones más difundidas hablaron de un desgaste propio del tiempo: cambios de intereses, nuevas etapas personales y un sentimiento que habría ido perdiendo fuerza. Una lectura previsible y habitual en historias tan extensas. No obstante, en las últimas horas tomó fuerza una hipótesis sorpresiva que involucra al actor y que desató controversia, ya que sugiere la existencia de un vínculo oculto durante su relación con Susini.

Facundo Arana rompió el silencio tras su separación de María Susini: “Tenemos...”.

La cuestión fue abordada en el programa Puro Show, donde optaron por correrse de la explicación del desgaste y plantear una interpretación distinta, basada en ciertos indicios observados en las redes sociales. Quien encendió la mecha fue Fernanda Iglesias, al señalar una diferencia temporal entre el comunicado público de la separación y el momento en el que, según sus dichos, la relación ya estaba quebrada.

La posible teoría de la separación entre Facundo Arana y María Susini

“Para mí, están separados hace mucho tiempo”, sostuvo la panelista. Inmediatamente después, fue aún más directa al exponer su hipótesis sobre la crisis y posterior ruptura entre Facundo y su esposa. “Para mí, hay una tercera. Los hombres no pueden estar solos, y esto que dijo de ‘tengo un quilombo grave en casa...’ ¿Qué va a ser?”, lanzó, sin rodeos.

En sintonía con esa mirada, Pochi, de Gossipeame, sumó otro dato picante: “Él se tuvo que haber mandado una fuerte por los emojis, fueguitos...”. La panelista dejó entrever la posibilidad de un desliz por parte de Arana, interpretando esa actitud como un intento de recomponer el vínculo con Susini, casi como un gesto tardío para arreglar algo que ya estaba dañado.

Natalia Oreiro y Facundo Arana.

Lejos de apagarse, el debate fue subiendo de tono. Iglesias volvió a tomar la palabra y sorprendió al mencionar a una figura muy conocida: Natalia Oreiro. Al traer a colación viejos trascendidos, recordó rumores que circularon en el pasado. “¿Cuándo hicieron la novela juntos Facundo Arana y Natalia Oreiro, que viajaron al Mundial? Había rumores de que ellos habían tenido un affaire. No idealicemos a los actores porque son lindos y buenos. Cuando hay piel, hay piel”, disparó.

Más allá de tratarse de versiones antiguas, el comentario sumó un nuevo elemento al análisis. Incluso Matías Vázquez aportó un recuerdo que no pasó inadvertido: “Cuando él vino acá posicionó a Oreiro como uno de los mejores besos que había dado”. Aunque no hay confirmaciones oficiales, la duda sigue instalada: ¿se trató solo de un desgaste natural o existe una historia que aún no salió a la luz?