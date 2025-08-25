La escalofriante confesión que hizo Benjamín Alfonso tras ser brutalmente acosado en España: “Fue muy fuerte”

Benjamín Alfonso estuvo en la más reciente emisión de “Almorzando con Juana Viale” y, sorpresivamente, hizo una revelación inédita sobre un proyecto que realizó en Europa. Más exactamente, en España.

La confesión se dio cuando Juana Viale le preguntó a Benjamín Alfonso lo siguiente: “Contame de España que fue un garronazo” y, entonces, el actor develó la mala experiencia que vivió dentro del ya mencionado país.

Juana Viale y Mirtha Legrand con sus respectivos invitados.

Benjamín Alfonso confesó que sufrió acoso en España

En principio, Benjamín Alfonso relató: “Yo no sé hasta dónde contar sin que venga una ola en contra, pero básicamente hubo acoso contra mi persona, fue muy fuerte”.

Después, Benjamín Alfonso siguió: “Me contrataron para hacer una serie, era uno de los primeros equipos de trabajo en el cual eran todas mujeres, un equipo ultra feminista. Grabé la serie entera, con escenas de sexo que fueron muy fuertes”.

Dentro de ese mismo contexto, Benjamín Alfonso detalló: “Se la cuida mucho a la mujer, pero al hombre no se lo cuida, porque el hombre se da por sentado que nos tenemos que bancar todo. Entonces, yo recibía llamados a altas horas, yo estaba en pareja, no importa, empezaron a pasar muchas cosas”.

Antes de que Benjamín Alfonso siguiera con el relato, Juana Viale intervino y preguntó: “O sea, te tuviste que bancar un acoso, básicamente estás diciendo”. Y, acto seguido, el actor respondió: “Sí. Después de grabar la serie, que fueron nueve meses, me llaman y me dicen, no hay piel entre esta persona que estaba sufriendo acoso, y yo”.

Como si lo antes mencionado fuera poco, Benjamín Alfonso precisó: “Resulta que la quisieron bajar a ella y ella dijo que el problema era yo, y consiguió convencer al resto de las directoras y me bajaron y me dijeron ‘mirá Benjamín, vamos a grabar todo lo que hiciste de vuelta’”.

Así lució Benjamín Alfonso durante su entrevista con Juana Viale.

Aunado a ello, Benjamín Alfonso expuso todo lo que padeció debido a tal proyecto: “Yo por querer sobreponerme, empecé a tapar emociones que se me empezaron a imprimir en el cuerpo, dejé de procesar la comida, bajé 13 kilos, empecé a perder seguridad en mí mismo, alejé a mi pareja, a mis amigos, me empecé a quedar solo prácticamente".

Para finalizar de contar todo lo que vivió mientras grababa para Netflix, Valeria, Benjamín Alfonso recordó: “La persona que me apoyó durante todo este tiempo se suicida de una manera muy violenta, son cosas que recién ahora las puedo contar”.