La dura confesión de Teto Medina sobre su cáncer de colon: “Basta de vivir con miedo”

Marcelo “Teto” Medina generó impacto al revelar en sus redes sociales que fue diagnosticado con cáncer de colon y que se encuentra atravesando un tratamiento de quimioterapia. El conductor, de 60 años, contó que la enfermedad fue detectada hace tres meses y que, si bien la primera intervención resultó exitosa, existe la posibilidad de una nueva cirugía en el hígado.

Teto Medina. Foto: Facebook.

“¡Hola a todos! Quiero agradecer a todos los que se preocuparon por mi enfermedad. Quiero contarles que estoy bien y haciéndole caso a los médicos”, escribió Medina en su cuenta de Facebook, el espacio que eligió para compartir detalles sobre su situación actual.

En ese mismo mensaje, precisó: “Hace tres meses me detectaron un cáncer de colon con metástasis en el hígado. Gracias a Dios la operación fue exitosa y ahora estoy con mis correspondientes sesiones de quimioterapia, con una posible operación de hígado”.

Las palabras de Teto Medina en pleno tratamiento contra el cáncer

Aun atravesando una situación compleja, Medina se mostró agradecido y con una mirada esperanzadora. “Mientras tanto, sigo en este camino que elegí hace algunos años, el de la recuperación de adicciones. Sigo con mis charlas en comunidades terapéuticas y disfrutando de cada día que la vida me regala. Les mando un abrazo. Gracias por leerme. Los quiero”, manifestó.

Las palabras de Teto Medina en pleno tratamiento contra el cáncer.

Horas más tarde, el conductor volvió a expresarse en redes con una reflexión profunda sobre la importancia de los vínculos y de valorar el presente. “Siempre pienso en lo lindo que es valorar las cosas que tenemos. Amigos, afectos, familia, etc. A veces vivimos pensando en que nos falta sin ver lo que nos rodea. Disfrutemos de nuestros afectos, dejemos de vivir pensando en que nos falta”, escribió.

Finalmente, dejó un mensaje directo y motivador para quienes lo siguen: “Basta de vivir con miedo a todo. Aprendamos a querernos, es maravilloso entender que valemos mucho y que nadie nos hará daño si nosotros no lo permitimos. Gracias por leerme. ¡Los quiero!”.