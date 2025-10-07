La dura confesión de Eliana Guercio sobre el oscuro secreto que le esconde a sus hijos: “Lloré mucho”

Eliana Guercio es una exvedette argentina que ahora se desempeña como panelista en la televisión. La famosa está casada con Sergio “Chiquito” Romero y son padres de cuatro. No hay dudas de que son una de las familias y pareja más queridas del entretenimiento y deporte. La comunicadora recordó sus inicios y la decisión que tomó en ese momento sobre su futuro.

Eliana Guercio en la actualidad

Antes de conocer a Chiquito Romero, Eliana era una de las figuras más importantes de los medios de comunicación y el teatro. Su nombre formaba parte de campañas, revistas y las producciones más vistas de la época. Al casarse con el futbolista, la exvedette se fue a vivir afuera y a acompañarlo en su carrera, formaron su familia y hace unos años regresaron al país.

Eliana Guercio siempre se mostró con una personalidad frontal y sincera, en su momento fue protagonista de titulares y campañas que dieron qué hablar. En una entrevista, la famosa recordó que hay algo de su pasado, que no quiere que sus hijos sepan.

Eliana Guercio y su familia

Eliana Guercio contó que oculta su pasado a sus hijos

“La noche anterior a hacer Playboy me arrepentí, dije: ‘No lo voy a hacer porque algún día voy a tener hijos’”, contó la famosa en un streaming sobre el día que decidió cancelar la campaña con la revista para no mostrarse sin ropa.

Eliana confesó que esa decisión tomó con base en una experiencia previa y por temor a que sus hijos vean en un futuro. “Había hecho una revista de esas de tipo para hombres, de las que había mucho antes, y me borraron los cositos de la malla. Entonces estaba la Adel y mi cuerpo”, expresó en referencia a que corrigieron la imagen sin su consentimiento.

“Me dio tanto miedo que hacer Playboy... esta revista salió dos días antes y dije: no lo hago porque no puedo chequear lo que va a salir. Ya está”, confesó la famosa sobre lo que la llevó a tomar la decisión.

En cuanto al momento en que salió a la luz esas fotos, Eliana recordó cómo la afectó su salud: “Lloré mucho, mucho, mucho. Me dio mucha vergüenza cuando lo vio mi papá”.