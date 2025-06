La dura confesión de Adriana Salgueiro sobre su tratamiento contra el cáncer de piel: “Tomé demasiado sol”

Adriana Salgueiro transita un presente lleno de actividad. A los 68 años, combina un programa de televisión y otro de radio diarios, un ciclo de stream y una obra de teatro. Además, disfruta de la vida en pareja con su esposo, el productor Alejandro Arellano, y su inseparable perrito Benito.

Sin embargo, en el plano de la salud, la actriz y conductora se mostró sincera respecto a los desafíos que viene atravesando. En diciembre pasado, le extirparon un carcinoma de la nariz, sumándose a una larga lista de intervenciones.

Adriana Salgueiro habló sobre su salud.

En una reciente entrevista, Adriana se explayó sobre el tema: “Lo que me pasó en diciembre es real y es el carcinoma número once que me sacan. Tomé demasiado sol durante toda mi vida y me metía a la cama solar todos los días. Me encantaba estar súper negra y bronceada. Eso, obviamente, repercutió en la piel y me hizo mal”, confesó en diálogo con Pronto.

Por eso, adoptó una rutina de control permanente: “Cada tanto, una vez por año, me tengo que hacer un mapeo de lunares y de la piel. Cuando encuentran algo, me lo saco. Y trato de concientizar a la gente más joven para que se proteja, aunque mucha bola no me da. Yo no tomo sol hace más de veinte años. Que tomen sol pero con protección, así se evitan los problemas”.

Consultada sobre si la palabra “cáncer” aún le genera temor, la actriz fue contundente: “Mientras empiece con ‘carci’ la palabra, no me preocupa tanto porque ya estoy acostumbrada. Pero si empieza con ‘mela’, ahí ya no me gusta nada. Eso es mucho más grave. Pero no estoy focalizada en eso. Sí me controlo, me miro, me hago los chequeos con el dermatólogo y si hay que hacer algo, voy, me lo saco y se terminó el asunto. No estoy pendiente de eso, jamás”.

Respecto a su estado actual de salud, Adriana afirmó: “Bárbara, regia, por suerte. Doy gracias a Dios, como hago habitualmente los domingos, que vamos a San Benito a agradecer y a pedir también. Lo único que pido es salud para poder seguir para adelante y agradezco el trabajo que tengo. Ponete a pensar: el 8 de mayo cumplí 68 años y hay pocas actrices de mi edad que trabajan tanto. Nunca dejé de trabajar. Siempre estoy haciendo algo. No paré nunca, nunca, nunca”.