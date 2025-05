Valentina Cervantes suele enamorar a sus seguidores cada vez que muestra el día a día con sus hijos Olivia y Benjamín, fruto de su relación con el futbolista Enzo Fernández. Esta vez, sorprendió con un contenido inesperado: una especie de “entrevista” que le hizo a su hija mayor desde la cama de su casa en Londres.

La influencer abrió una cajita de preguntas en Instagram y, sin filtro, dejó que la pequeña Oli respondiera todo lo que quisieran saber sus fans. Con tan solo cinco años, la hija del mediocampista del Chelsea dejó en claro que tiene personalidad, memoria y mucho humor.

El saludo de Enzo Fernández a Valentina Cervantes por su cumpleaños

Olivia, la hija mayor de la pareja habló sobre las cosas que le gustan

Instalada en Inglaterra con sus dos hijos, Valentina se encarga de compartir el lado más íntimo y familiar del futbolista, lejos de las luces de los estadios. Olivia, la mayor, suele ser protagonista de esos posteos y se ganó el cariño de miles de usuarios en redes.

“Lo que como más es spaghetti con salsa”, respondió cuando le preguntaron cuál era su comida favorita. Y, aunque le costó decidir, también reveló que prefiere vivir en Argentina antes que en Inglaterra.

Durante la ronda de preguntas, también hablaron del colegio. “Inglés y francés. Español no habla nadie. Yo habló francés, inglés y español”, explicó orgullosa Oli.

Cuando le consultaron si peleaba con su hermanito Benja, no dudó: “Benja me arranca mal el pelo”. Y ante la clásica pregunta de Boca o River, se definió sin titubear: “River, porque mi papá jugó en River. Y me gusta River porque jugaba Julián, porque es mi amigo de pequeña. En el Mundial, cuando jugó con mi papá contra México, me hizo upa”.