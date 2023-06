La desopilante anécdota de Jesica Cirio: la bajaron en camilla y borracha de un avión

Pese a su fama de años en el medio y a las diversas historias que la han rondado a lo largo de su carrera, puede decirse que Jésica Cirio suele tener, en líneas generales, un perfil bastante bajo. Dedicada a su trabajo y a su familia, se fue alejando de la noche y de algunas aventuras, pero eso no significa que no las haya vivido.

Recientemente, en Piso 18, la propuesta de streaming que lleva adelante Gerónimo “Momo” Benavides, contó al pasar lo mal que terminó una vieja borrachera.

Sucede que “Momo” estaba pasando su última noche en Viena, en un bar y a pocas horas de tener que subirse en el avión de regreso. En ese contexto, sus compañeros desde Buenos Aires lo alentaron a que tome un “chupito” de tequila.

El joven streamer se prestó al juego y lo hizo, pero ante la insistencia de que vaya por uno o dos más, “Momo” se negó. “No me voy a poner en pedo, gente. Tengo que tomar un avión. Así que no voy a tomar”, enfatizó.

Enseguida, Santutu dudó acerca de que realmente nunca hubiera pasado por esa experiencia: “¿Nunca te subiste a un avión en pedo?”.

Momo lo negó pero fue entonces cuando Cirio, en voz baja y hasta como a la pasada, contó su experiencia: “Yo sí”, dijo la modelo. “Yo me subí en pedo y me fueron a buscar en camilla. Me desmayé antes de bajar del avión”, aseguró. Sofi Santos, incrédula, le dijo: “Es un montón”. A lo que la conductora de La Peña afirmó: “Es un montón”.