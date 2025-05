La desgarradora pregunta que hizo llorar a la China Suárez en plena entrevista

La historia de amor entre la China Suárez y Mauro Icardi sigue a paso firme y la pareja cada vez se muestra más enamorada que nunca. La actriz abrió su corazón en una entrevista y habló con sinceridad de su carrera, vida y los escándalos que la rodean cotidianamente.

La ex Casi Ángeles muy pocas veces dio entrevistas para hablar de su vida personal que siempre es cuestionada. En una parte de la nota, la actriz no pudo contener sus lágrimas al hablar de su familia.

La China Suárez se largó a llorar cuando el periodista le preguntó sobre su papá y el vínculo especial que tenía con él, quien falleció en 2012. “¿Hablas con él?“, quiso saber Gustavo Méndez, quien conduce La Pasión por el canal de streaming de la TV Pública. “Sí, obvio, de todo”, respondió con emoción la actriz.

China Suárez reveló si tendría más hijos con Mauro Icardi (Captura de pantalla)

“¿Lo extrañás?“, repreguntó el periodista. ”Sí, mucho", expresó la China Suárez. “¿Te aconseja de donde está?“, preguntó Méndez.

“Sí, muchas veces me cagaría a pedos. Obvio. Con mucha de las cosas que hago. Él tenía una fascinación conmigo. Yo era su pequeño monstruito, su creación, la hija mujer, su debilidad. Lo extraño y pienso cómo sería el vínculo con mis hijos y con Mauro”, contó la actriz sobre la conexión que tiene con su papá.

La actriz tuvo que elegir a uno de sus tres hijos y no dudo.

“Se llevaría bien con Mauro porque es auténtico y mi papá amaba la gente auténtica estuviera o no de acuerdo”, recordó la China Suárez a su papá Guillermo.

Luego, la actriz resaltó el gran sostén que es el futbolista en su vida y qué hubiese pensado su padre sobre él. “Tener a alguien que me diga ‘no estás sola, sé que podes sola, pero estás conmigo’. Alguien en quien poder descansar”. Por eso, recalcó: “Es alguien que definitivamente mi papá hubiese querido para mí”, comentó.

La China Suárez habló de su futuro con Mauro Icardi

La actriz se mostró enamorada de su pareja y no dudó en hablar de un futuro con él. Hace unos días, fueron ellos dos quienes mostraron su alianza de compromiso durante su viaje a Miami.

Tras esto, la China Suárez confesó en la entrevista que piensa del casamiento. “Me pasa que tenemos un nivel de compatibilidad que nunca había experimentado, y no lo digo para hablar mal de las personas con las que estuve. Nunca me había pasado de decir ‘tengo todo en una persona’“, expresó la actriz.

“Esa cosa de compañerismo, de querer hacer todo con la otra persona; cuando yo era de esas personas que necesitaba su espacio. Re envejecería al lado de esta persona”, se sinceró la actriz sobre su pareja.

Mauro Icardi y la China Suárez

“Cuando estoy enamorada manejo una intensidad, pero es con la misma intensidad que dejo de amar. Por eso a veces parezco fría, pero... cuando amo, te doy todo. Mi corazón, mi confianza”, reveló.

“Yo decía para qué me voy a casar si después me voy a divorciar y va a ser un lío (...). Del otro lado, obviamente no era bien recibido”, se sinceró.

Al hablar de un casamiento a futuro, la actriz manifestó: “Ojalá algún día me case. Antes sí, lo descartaba, supongo que tiene que ver con la madurez”.