La delicada enfermedad que le detectaron a Iván de Pineda a los 4 años: “Tuve la suerte de...”.

Iván de Pineda es una de las figuras más queridas y respetadas de la televisión argentina. Comenzó su carrera como modelo internacional a los 17 años, desfilando para marcas de lujo en las capitales de la moda. Luego, se consolidó como conductor en programas exitosos como Pasapalabra, donde su carisma, cultura general y estilo elegante lo convirtieron en un referente del entretenimiento local. A lo largo de los años, supo ganarse la admiración del público y colegas por su versatilidad y profesionalismo.

Iván de Pineda

Sin embargo, detrás de su trayectoria impecable, Iván convive desde su infancia con una enfermedad. Aunque no suele hablar del tema públicamente, quienes lo rodean destacan su fortaleza y disciplina para llevar una vida equilibrada, sin que la condición afecte su carrera.

Esta es la enfermedad que enfrenta Iván de Pineda

Iván de Pineda creció en un entorno familiar que cultivó en él el amor por los libros desde muy temprana edad. “Tuve la suerte de crecer en una familia que me inculcó mucho el amor por la lectura, aprendí a leer siendo muy chico”, relató, recordando que fue a los cuatro años cuando descubrieron su interés por las letras. “Cuando mi familia se dio cuenta qué me gustaba, pudieron alentarme y fomentarme eso. Fue increíble porque era muy miope y no existían los avances oftalmológicos que hoy existen, como los lentes de contacto”, explicó.

La miopía marcó su infancia, limitando su participación en actividades deportivas: “Con ese grado tan elevado de miopía, era complicado practicar algún tipo de deporte”. Con siete u ocho grados en cada ojo, los anteojos de cristales muy gruesos eran su única opción. No obstante, esa dificultad le abrió la puerta a otro universo: la lectura. “Leía todo lo que llegaba a mis manos, hasta las enciclopedias”, reveló, dejando en claro que los libros fueron su gran refugio y continúan siéndolo hasta hoy.

Iván de Pineda vuelve a Telefe (Telefe).

Sin dudas, Iván de Pineda fue un joven diferente. Su amor por los libros no solo marcó su infancia, sino que también se volvió inseparable de sus experiencias alrededor del mundo. “Llegaba a una ciudad y pensaba en los libros que había leído y que transcurrían en esas calles, veía a sus personajes por ahí. Era muy nerd, caminaba por París y me imaginaba haciendo los pasos de D’Artagnan o Edmond Dantès”, recordó con humor y sensibilidad.

Para él, los destinos no eran solo paisajes turísticos, sino escenarios vivos de grandes historias. “Imposible llegar a París y no pensar en Los Miserables de Víctor Hugo y en Jean Valjean”, reflexionó, dejando en evidencia cómo la literatura moldeó su forma de ver el mundo.