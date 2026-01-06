La contundente decisión de Demichelis que habría enfurecido a Evangelina Anderson

La separación de Martín Demichelis y Evangelina Anderson volvió a quedar en el centro de la escena mediática, esta vez por una revelación que reavivó la polémica. Luego de que trascendiera una infidelidad del exfutbolista que habría precipitado la ruptura, surgió un nuevo dato que sorprendió incluso al entorno más cercano de la pareja.

En una reciente emisión de Sálvese Quien Pueda, Majo Martino aseguró que Demichelis tomó una decisión que generó tensión puertas adentro: habría presentado a su nueva novia a sus hijos sin que Evangelina estuviera al tanto. Según relató la panelista, el momento fue particularmente delicado y se dio en un contexto sensible para la familia.

Demichelis junto sus hijos y a su expareja, Evangelina.

“Fue todo muy engorroso porque justo se le ocurrió a él presentarles a los chicos a su novia. Ella no sabía que él iba a presentar a su novia”, afirmó Martino al aire. Además, puso el foco en el vínculo del exentrenador con sus hijos y el tiempo que pasó sin verlos, un dato que habría agravado la situación.

La información fue dada con firmeza, lo que sugiere que la panelista tendría una fuente cercana al entorno de los protagonistas. Por ahora, ni Demichelis ni Anderson salieron a responder públicamente a estas versiones, pero el tema promete seguir sumando capítulos.

Además, Ximena Capristo indagó sobre el final de la relación entre Anderson y Demichelis: “¿Ellos terminaron muy mal?”. La respuesta de Martino fue contundente: “Imaginate que en televisión apareció la amante de este hombre”.

Quién es la nueva novia de Demichelis

Laura Ubfal informó en su portal que la novia de Demichelis “tiene un centro de estética en el barrio de Belgrano y vive en Olivos”.