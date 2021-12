Este sábado Mirtha Legrand regresó a su programa junto a su nieta, Juana Viale, y en la mesa estuvieron como invitados Ricardo Darín, Jey Mammon, Diego Torres y Darío Barassi, quien sorprendió a la diva con una contundente confesión. Según contó el conductor, toma “gotas cannábicas”.

Al momento de hablar de su trabajo, Juanita le consultó cómo hacía para controlar los nervios y la ansiedad: ”Y acá estoy, con 148 kilos y gotitas cannábicas”, respondió el actor.

En ese momento, Mirtha no pudo disimular su asombro y curiosidad. “¿Tomás gotas cannábicas?”, le preguntó. “Sí, las tomo”, asumió sin problema.

”Me ayudaron bastante este año. A mitad de año me di cuenta de que estaba un poco desbordado. Tengo una hija de dos años y medio que es un placer absoluto en mi vida. Estaba como culposo por trabajar mucho y no estar con ella”, explicó.

El tierno posteo que le dedicó Darío Barassi a su hija Emilia

Emilia, la pequeña hija de Darío Barassi, quien nació en 2019, terminó la salita de dos y el humorista le dedicó un tierno mensaje en su cuenta de Instagram.

“Bailó. Saltó. Se rió. Cantó. Nos dio besos y abrazos. Lloró. Gritó y corrió. Verla ahí, autónoma y con amigos me hace pensar en lo orgulloso que estoy de ella. La pipi crece. Firme, con personalidad y alegría. Mi baba se cae a mares”, comienza diciendo el posteo que tiene más de cien mil likes.