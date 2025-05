La China Suárez reveló el vínculo oculto que tuvo con Gabriel Rolón y el shock es total: “Un par de meses...”.

Eugenia “La China” Suárez ha tenido varias relaciones marcadas por la intensidad, y el vínculo que mantiene con Mauro Icardi no es la excepción. Reconocida por vivir el amor con pasión y por protagonizar romances que frecuentemente se vuelven mediáticos, su vida sentimental ha estado casi siempre expuesta.

Sin embargo, entre los hombres que han dejado huella en su historia, hay uno cuya presencia es menos conocida. No se trató de una relación amorosa ni de una búsqueda romántica: Eugenia lo contactó por motivos profesionales. Ese hombre es el psicoanalista Gabriel Rolón, a quien acudió en busca de orientación en su carrera.

El íntimo vínculo que tiene la China Suárez con Gabriel Rolón

Hace algunos años, Eugenia compartió cómo nació su interés por Gabriel Rolón. Todo comenzó cuando empezó a leer sus libros y quedó profundamente impactada. Tan fuerte fue la impresión que le causaron, que no dudó en decirle a su madre: “Si algún día me analizo, quiero que sea con Rolón”. Motivada por esa admiración, decidió escribirle al psicoanalista a través de X (exTwitter). Gracias a ese mensaje, logró establecer contacto con la hermana de Rolón, quien además de ser su mano derecha, se encarga de organizarle la agenda. En un primer momento, Eugenia solo buscaba una recomendación, pero finalmente se dio la posibilidad de que el propio Rolón la atendiera. Así comenzó su análisis con él, aunque no duró demasiado: “Habrán sido un par de meses nomás, después los viajes por trabajo empezaron a complicar la cosa”, explicó.

Durante una de las sesiones, algo inesperado sucedió: Gabriel Rolón le propuso a Eugenia formar parte de Los padecientes, la adaptación cinematográfica de una de sus novelas más reconocidas. “Fue muy gracioso. Era mi psicoanalista y un día en la sesión me dijo ‘Eugenia, mirá, estoy por lanzar esto. Nos queremos juntar con los productores y pensamos en tu nombre’. Le dije ‘¡obvio que sí, Gaby!’ Y empezaron las reuniones”, relató la actriz en una entrevista con la revista Gente. Además, recordó el momento en que todo ocurrió: “Fue hace como dos años, antes de ‘El hilo rojo’. Después no la podía hacer por cuestiones de tiempo, porque se me superponía por otra cosa”.

La China Suárez con Gabriel Rolón y Benjamín Vicuña en Padecientes

La actriz compartió cómo fue su experiencia en el espacio de análisis con Gabriel Rolón. Según explicó, no le resultó incómodo trabajar con él más adelante, ya que el vínculo terapéutico fue breve y no abordaron cuestiones demasiado profundas. “Trabajar con él no fue raro, porque tampoco le conté grandes cosas. Fue un tiempo mi psicólogo y hablamos de mi carácter, de la maternidad, de cómo me relaciono yo con el trabajo. No era que me conoce tipo no sé... No hice nada tan grave”, expresó con naturalidad.

Si bien tuvo que interrumpir el análisis debido a sus obligaciones profesionales, Eugenia Suárez confesó que no tendría inconvenientes en retomarlo. En su momento, describió con cariño al reconocido psicoanalista: “A Gabriel es lindo tenerlo cerca porque te hace sentir que sos lo más importante, porque te da una atención que no todo el mundo sabe tener. Y te habla todo dulce”. Luego, entre risas, sumó una divertida reflexión sobre su forma de ser: “podés decirle ‘bueno, Gaby, acabo de matar a una persona’ y te dice ‘bueno, tranquila’. Es un amor”.