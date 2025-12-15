La China Suárez mostró el nuevo look de su hija Rufina Cabré y recibió fuertes críticas: “Es siniestra”

La China Suárez disfruta de su nueva vida en Estambul junto a Mauro Icardi. La actriz y el futbolista muestra cómo es su vida lejos de Argentina, a pesar de los constantes comentarios negativos que reciben. Los tres hijos de la famosa viven con ellos en Turquía: Rufina, la que tuvo con Nicolás Cabré, y Magnolia y Amancio, fruto de su relación con Benjamín Vicuña.

La hija mayor de la actriz estuvo en el país para el casamiento de su papá Nicolás Cabré con Rocío Pardo, mientras su mamá, sus hermanos y el futbolista estaban en Turquía. Tras el festejo por la boda, Rufina viajó rumbo al país de oriente para encontrarse con la China Suárez.

China Suárez y sus hijos

Tras encontrarse con sus tres pequeños, la actriz mostró varias fotos del fin de semana que pasaron y entre ellas llamó la atención el nuevo look que le hizo a su hija mayor.

La adolescente se cambió de color el pelo a un tono más claro y se hizo un flequillo largo y hacia delante. No obstante, como todo lo que pasa con la vida de Eugenia, las fotos se hicieron virales y recibió fuertes críticas por el peinado de su hija mayor.

El look de Rufina, la hija de la China Suárez con Nicolás Cabré, que fue criticado

En las redes sociales, algunos señalaron que Rufina está igual a su mamá cuando era más chica y usaba flequillo. Cabe recordar, que la actriz trabaja en la televisión desde niña, por lo que creció y los cambios fueron visibles. “Es muy parecida a Euge, está hermosa”, opinó una usuaria.

Por otro lado, recibió duras críticas porque muchos destacaron que la China copió a Wanda hasta en el look que tiene una de sus hijas con Mauro.

“El pelo era más oscuro y ahora está más claro. Y el corte, casualmente, igual al de Francesca”, “Es siniestra y es digna de lástima”, fueron algunos de los comentarios negativos que le dejaron.