La bajada de línea de Telefe que desató una nueva polémica entre Graciela Alfano y Susana Giménez

Graciela Alfano reveló durante la más reciente emisión de “Los Profesionales”que había pautado estar como invitada especial en “Cortá por Lozano” cuando Vero Lozano retomara la conducción de su formato. Sin embargo, uno de los productores de Telefe habría cambiado de parecer a último momento.

En ese sentido, Graciela Alfano destacó: “La nota estaba cerrada hacía 3 semanas”. Luego, la actriz dejó entredicho que le habrían cancelado la nota debido a los conflictos previos que tuvo con Susana Giménez.

Concretamente, Graciela Alfano expresó: “Teniendo en cuenta lo que pasó con la evasora albina, que no quiero nombrarla para que no le agarre un ataque, parece que alguien de la producción le dijo a la persona que está cerca de mí: ‘Mirá, acá hubo un dedo que bajó’”.

Tras todo el escándalo que se desató por dicha situación, el equipo de “SQP” abordó a Moria Casán para que opinara al respecto, pero ella rápidamente se desligó y dijo: “No me importa, atrasa, atrasa y atrasa”.

Asimismo, desde “LAM” dieron con el paradero de Vero Lozano y, lejos de ignorar el escándalo que se armó por las declaraciones de Graciela Alfano, la presentadora de Telefe informó sobre el detrás de escena de los hechos.

Vero Lozano sobre lo que pasó con Graciela Alfano en Telefe

En principio, Vero Lozano indicó que Graciela Alfano querría instalar una historia que no sería del todo cierta y, es por ello, que comentó en la nota con “LAM” lo siguiente: “Si ella cree que la bajó Susana, la bajó Susana. No la vamos a contradecir”.

Después, Vero Lozano se refirió de forma puntual al mensaje privado que le envió a Graciela, mismo que luego ella expuso: “Yo fui muy gentil, le contesté. Me parece muy mal exponer un audio privado, pero lo hizo y está todo bien”.

Además, la figura de Telefe aclaró de forma directa que Susana no bajó a Graciela Alfano de la nota que se había programado en “Cortá por Lozano”.

Incluso, Vero explicó que uno de los productores de su formato fue quien tomó la decisión de bajar a Graciela Alfano por las participaciones que había tenido en otros programas y, ellos estaban en busca de contenido nuevo: “Esa es la verdad”, concluyó.