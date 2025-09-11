L-Gante reveló cómo fue la insólita propuesta de casamiento que le hizo Wanda Nara y sorprendió a todos

Wanda Nara dejó entrever que L-Gante enfrentaba dificultades en la intimidad, lo que enfureció al cantante. Harto de las falsedades y de que se difundiera que él le había propuesto matrimonio, decidió contar su versión de los hechos y lo expuso en una entrevista con Caras TV, dejando a Wanda en el centro de la polémica.

Indignado, el músico de Cumbia 420 contó que ella le habría prometido una Ferrari si se casaban, pero que él no aceptó. “¿A quién le llega una propuesta así? Pero no me dejo llevar por lo fácil. No me gustó que me quiera convencer de esa manera", se le escuchó decir.

L-Gante confirmó su separación de Wanda Nara y lanzó un desgarrador mensaje en redes: “Estoy destruido...”.

Elián Valenzuela también aprovechó la entrevista para destacar que en la intimidad todo funcionaba a la perfección, calificando los encuentros sexuales como “un 200”. Además, agregó que a Wanda no le agradaba que él se acercara a Tamara Báez, la madre de su hija Jamaica.

Sus declaraciones fueron suficientes para que varios usuarios la acusaran de mitómana. “Siempre querés dejar mal parados a tus ex”, fue uno de los comentarios más repetidos en redes.

Wanda Nara y L-Gante cantaron juntos en Paraguay.

El motivo por el que L-Gante no pudo salir del país

El fin de semana, el cantante de RKT armó sus valijas para viajar rumbo a México, donde tenía compromisos laborales, pero vivió un inesperado imprevisto en Ezeiza y no pudo salir del país.

Según confirmó Nacho Rivarola, el cronista de Puro Show, quien estaba en el lugar para hacerle una nota, en Migraciones, le rebotaron el pasaporte a L-Gante por ser “deudor” de la cuota alimentaria de su hija.

L-Gante y Jamaica

La Justicia determina que no pueden viajar al exterior las personas que deben la cuota de su hijo. No obstante, L-Gante no se mostró preocupado, sino que se retiró de Ezeiza y se fue a un boliche a tocar.

El artista deberá revertir la situación legal, ya que de lo contrario no podrá volver a salir del país.