Julio Iglesias rompió el silencio tras las denuncias por abuso: “Todo se va a aclarar”

Julio Iglesias quedó envuelto en una intensa polémica mediática después de que dos mujeres que se desempeñaron laboralmente para él en sus propiedades del Caribe lo acusaran por supuestos hechos de agresiones sexuales, abusos y situaciones de humillación.

Las denuncias, correspondientes a 2021, trascendieron en los últimos días y derivaron en la intervención de la Justicia española.

Julio Iglesias, durante un evento realizado en San Juan de Puerto Rico, en 2019. (AP)

Ante este contexto, el reconocido cantante español de 82 años optó por manifestarse a través de la revista ¡Hola!. Según consignó el medio, Iglesias aún no hará declaraciones públicas, aunque dejó un mensaje categórico: “No es para él el momento de hablar, pero nos dice con total rotundidad que ese momento va a llegar muy pronto”.

Esto fue lo que dijo Julio Iglesias sobre las acusaciones de abuso

Desde su entorno más cercano, la posición es contundente. De acuerdo con el mismo medio, el círculo íntimo del cantante rechaza “totalmente los hechos” y expresa su “estupor ante lo que está sucediendo”. A su vez, afirman que el artista ya se encuentra trabajando en su estrategia de defensa y que “todo se va a aclarar”.

En esa misma línea, señalaron que Julio tiene la intención de abordar el tema en profundidad para que “no quede ninguna duda de cuáles son las verdaderas circunstancias y el relato real de todo lo sucedido”.

En paralelo, el expediente judicial continúa su curso. Este miércoles se conoció que la Fiscalía de la Audiencia Nacional convocará a declarar a las dos denunciantes, quienes presentaron las acusaciones el pasado 5 de enero con el respaldo de la organización Women’s Link. En una conferencia de prensa, el equipo legal confirmó que el Ministerio Público les tomará testimonio en calidad de testigos protegidos, una figura destinada a preservar su identidad y seguridad.