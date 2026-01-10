Julieta Díaz confirmó su nuevo romance: la foto a puro beso que lo demuestra

Julieta Díaz volvió a convertirse en tema de conversación dentro del mundo del espectáculo, aunque en esta oportunidad el foco no estuvo puesto en su carrera profesional, sino en su vida sentimental. En LAM difundieron una imagen contundente que despeja cualquier duda y confirma que la actriz estaría iniciando una nueva historia de amor.
“Nos mandaron hoy una foto donde se la ve a Julieta Díaz a los besos con un señor. Ella está en Mar Azul”, revelaron en el ciclo, y rápidamente aclararon que no se trató de un gesto aislado ni circunstancial.
La foto que confirma el nuevo romance de Julieta Díaz
De acuerdo a lo que relataron, la foto fue captada mientras la actriz compartía un almuerzo con este hombre en un restaurante de la Costa. Incluso, la escena fue descripta con mayor detalle: “Están sentados uno enfrente del otro, lo que quiere decir ‘besame’, y se besan por arriba de la mesa. Pasión total”, señalaron, dejando en evidencia la fuerte conexión que existiría entre ambos.
En cuanto al enigmático acompañante, Pepe Ochoa precisó que todavía no cuentan con demasiada información sobre quién es. “No dimos con el nombre todavía”, afirmó, mientras en el programa exhibían las imágenes de esta incipiente relación, que todo indica avanza a paso firme.