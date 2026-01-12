Juliana Awada rompió el silencio tras su separación de Mauricio Macri: “Estamos cerrando una etapa”

Juliana Awada y Mauricio Macri se separaron después de 15 años juntos y con una hija en común, Antonia. La pareja era una de las más queridas del país, pero su matrimonio llegó a su fin tras varias crisis y rumores que enfrentaron. La empresaria habló y confirmó, luego de conocerse la noticia.

Este domingo se supo que la ex primera dama y el expresidente pusieron fin a su matrimonio de 15 años y de forma definitiva. Después de rumores de meses, en donde no se los veían juntos y cada uno compartía imágenes por separado.

Juliana Awada y Mauricio Macri.

El mensaje de Juliana Awada tras su separación de Mauricio Macri

Juliana puso fin a las especulaciones y habló por primera vez en sus redes sociales sobre su separación de Mauricio, la cual fue de común acuerdo y priorizando a su hija adolescente.

“Hay procesos íntimos, personales, que necesitan tiempo, silencio y cuidado”, comenzó en su descargo la empresaria textil.

Luego, Juliana contó cómo se siente en este momento personal y la decisión que tomó: “Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida y vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma”.

La ex primera dama contó que se va a alejar de las redes sociales por un tiempo para atravesar el duelo de la separación con tranquilidad y respeto. “Gracias por acompañar desde el mismo lugar”, cerró Juliana.

Las primeras vacaciones de Juliana Awada sin Mauricio Macri

Según revelaron sus allegados, la expareja se separó antes de las fiestas, pero decidieron pasar Navidad y Año Nuevo por el cariño que se tienen y su hija en común.

Luego, la empresaria se fue de vacaciones con su familia y mostró parte de sus días de descanso.

En las fotos se la ve navegando con familiares y su hija Antonia. Al igual que Juliana mostró fotos del paisaje de montañas y ríos.