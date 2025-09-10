Juana Repetto reveló el sexo de su bebé en camino y enterneció a todos: “Te sumas al mejor equipo”

Juana Repetto anunció su tercer embarazo con un inesperado video que tomó por sorpresa a sus seguidores. La famosa se separó de Sebastián Graviotto hace cinco meses, con quien estaba casada y tenía un hijo en común. Además, es madre de Toro, su primer hijo.

La influencer mostró un video en el que comparaba a las mujeres recién separadas de fiesta, y ella haciéndose controles médicos, y mostró es test de embarazo positivo. De esa forma, reveló que espera su tercer hijo.

Luego, la famosa confesó que su exmarido es el padre y que la relación familiar va a seguir igual como hasta ahora. Juana mostró su pancita de embarazada tras ocultar por varios meses: “Hola, bebé. Les dejo una fotito de cuando cumplimos 12 semanas. ¿Acaso el tercer embarazo se hizo notar rapidísimo?”.

El embarazo de Juana Repetto.

Desde el anuncio, a mostrar su pancita y ahora la revelación de si es nena o nene pasaron pocas semanas. Mediante un divertido y emotivo video, Juana contó el sexo del bebé en camino y cómo prepararon la ceremonia de gender revel.

Juana Repetto reveló el sexo de su tercer bebé en camino

En los videos que compartió, Juana corta una torta que muestra el color de relleno, este indica si es nena o nene. El festejo fue en complicidad con sus dos hijos y su hermano Bautista Lena. “Toro quería el gender revel party de Julián Álvarez, pero esto es lo que logramos, muy Jua Repetto style”, contó la famosa.

En el primer video se escucha a su hijo mayor que le da indicaciones para hacer el mismo evento que Julián Álvarez. Sin embargo, Juana optó por mostrar la torta con el color y su hermano e hijo mayor pinchan un globo que dice qué es.

“TODOS estábamos convencidos de que era mujer. Mi mamá y todas las brujas de la familia percibían mujer, sin duda, era casi un hecho. Yo sentí que era mujer los primeros meses, pero a su vez llevo una vida entera diciendo que jamás tendré hijas mujeres”, escribió la famosa al contar que será madre nuevamente de un varón.

“Bienvenido al team, tenes dos hermanos espectaculares que te esperan con mucha felicidad y amor, te sumas al mejor equipo del mundo, bebito”, agregó la famosa.

La familia de Juana se mostró sorprendida por el nuevo integrante, y tenían la esperanza de que sería mujer.