Juana, la oveja que podría ser jurado de MasterChef

Ser jurado del programa televisivo MasterChef (Telefe) seguramente no es una tarea sencilla y requiere de mucha preparación, además de tener un afinado paladar y conocimientos notables culinarios.

Tranquilamente, con su experiencia, esta oveja podría ser jurado en MasterChef. Foto: Actualidad 21

Sin embargo, quizá uno de los factores a tener más presentes es que los gustos por la comida deban abarcar todo tipo de dietas y sabores... y Juana bien que lo sabe.

Tranquilamente, esta simpática oveja podría convertirse en un jurado de MasterChef. Apetito no le falta, y paladar variado, al parecer, le sobra.

“La oveja que coma fideos con tuco NO EXIS...”, comienza la publicación en TikTok de @mimiburgoss, mientras se puede ver al animal y una voz en off que dice: “No, no sé quién habrá comido las sobras de fideos con tuco, que eran para los perros”.

Mientras se escuchan esas palabras, la mano de la chica que habla acaricia el lomo de la oveja Juana. Y en seguida le pregunta: “¿Vos sabés algo, Juana?”. La cámara del celular se pone de frente a la cara de la oveja, y se puede ver su trompa cubierta de restos de tuco y una cara de “inocente” que despierta risa inmediatamente.

“¿Vos viste a alguien comiendo fideos con tuco?”, vuelve a preguntarle. La risa de la chica que habla no se hace esperar, y al “descubrir” que Juana se había comido todo, le dice “No sos normal vos. No sos una oveja normal”.

El video tuvo más de 55 mil “me gusta”, y gran cantidad de comentarios. “Dice Juana que no vio nada”, “Me estaba maquillando y justo ví uno que salió corriendo con los fideos, te juro”, “Estoy muy, muy segura de que Juana no fue... segurísima!”, “La están culpando sin pruebas de nada”, son algunos de los comentarios más graciosos que se pueden leer en la publicación.

Entonces, Juana tranquilamente podría, con su experiencia, convertirse en jurado de MasterChef.