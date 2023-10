Jorge Martínez fue internado y hay preocupación por su salud.

El destacado actor de 76 años, Jorge Martínez, tuvo que ser ingresado en el hospital durante el fin de semana a causa de complicaciones derivadas de una infección urinaria. La noticia fue confirmada por Linda Peretz, quien está a cargo de La Casa del Teatro, el lugar donde actualmente reside el exprotagonista de La extraña dama.

“Sí. Está internado por una infección urinaria. Es lo único que sé por ahora”, declaró Linda Peretz, en una breve conversación con mencionado medio.

Jorge Martínez está internado desde el fin de semana. Foto: instagram

“Tiene que estar 10 días en el hospital. Me informó la señora que lo cuida en la Casa del Teatro y no me dijeron eso, nada más. No puede tomar el antibiótico por vía oral y tuvieron que canalizarlo”, agregó la actriz.

Según información adicional proporcionada por el periodista Pablo Layus, Martínez ingresó en una clínica el pasado sábado. Una fuente cercana a la familia del actor aseguró: “Está bien, controlado”. Sin embargo, evitaron dar mayores precisiones sobre dónde se encuentra internado el querido actor.

Jorge Martínez había contado, unos meses atrás, que se encuentra viviendo en la Casa del Teatro tras jubilarse y encontrarse sin trabajo. Luego de que trascendiera su situación, Linda Peretz salió a explicar cómo lo recibieron al actor en la residencia. “Él estaba en un geriátrico donde estaba un poco cachuzo, tenía problemas físicos. Vino acá y empezó a mejorar de a poco, se lo cuidó, se lo bañó, se lo alimentó, se lo mimó”, señaló.

Jorge Martínez y sus trabajos más recordados

Actualmente, Jorge Martínez tiene 76 años y más de 50 de profesión. Triunfó en la actuación, pero también tuvo un paso como deportista. Saltó a la fama en la década del 70 cuando se hizo conocido como el “león” que vendía Durax en la famosa publicidad que lo llevó a debutar como actor y dar inicio a una carrera nacional e internacional.

Trabajó en medio centenar de telenovelas, enamoró a Luisa Kuliok en La extraña dama, a Grecia Colmenares en María de nadie, a la mexicana Lucía Méndez en El extraño retorno de Diana Salazar. Y con Verónica Castro tuvo un amor que traspasó la pantalla: no solo fueron pareja en la ficción, sino que vivieron una relación que no finalizó en los mejores términos.

Hace dos meses había explotado la información de que Jorge Martínez se había mudado a La Casa del Teatro. Foto: instagram

Además de la Argentina, triunfó en Italia, Estados Unidos, Puerto Rico y México. En algún momento aseguró que había sido “tocado por la varita mágica” por la excepcional carrera que supo construir. Lo hizo no solo en la actuación sino también como tenista: por caso, llegó a disputar una Copa Davis representando a la Argentina, en 1966.

Pero lo hecho por Jorge Martínez no se agota aquí. Entre los numerosos reconocimientos que tuvo a lo largo de su trayectoria, en sus inicios, recibió un Martín Fierro como mejor artista revelación en 1974: venía de hacer Pero de noche… ¡mejor! y La esposa es una costumbre 40 kilates. La jaula de las locas y Extraña pareja, entre otras telenovelas, lo posicionaron como uno de los galanes más populares de la época. Hasta el propio Silvio Berlusconi lo convocó para conductor en la televisión italiana junto a Raffaella Carrá. Luego continuaría recorriendo Estados Unidos, Puerto Rico, México, hasta que regresó a la Argentina, en donde se desempeñó los últimos años.