Internaron de urgencia a Venezia, la hija de Alex Caniggia y Melody Luz, en medio de la escandalosa separación: qué le pasó

Un fuerte susto puso en pausa la tensión mediática. Venezia, la hija de Melody Luz y Alex Caniggia, fue internada de urgencia tras presentar dificultades respiratorias y fiebre. La pequeña, que cumplirá dos años en julio, fue llevada de inmediato a la guardia, donde fue diagnosticada con broncoespasmo.

Según informó Pepe Ochoa en LAM (América TV), el cuadro se produjo por los bruscos cambios de temperatura. Si bien la nena está fuera de peligro, permanece internada en observación médica.

Melody anunció que no iba a poder trabajar.

Melody compartió detalles desde la clínica en sus redes sociales, visiblemente conmovida: “Bueno, hoy con filtro porque mi cara, mi pelo, no puedo más. Hoy Venezia estaba en el jardín y me llamaron diciendo que le costaba respirar y que tenía fiebre. Así que me super asusté. Alex la buscó y llamamos al médico y bueno, acá estamos en la guardia”, contó en una historia de Instagram.

Melody Luz compartió fotos de su hija internada.

Melody Luz habló desde la clínica donde está internada su hija Venezia

El reencuentro entre los ex fue inevitable. Aunque se separaron hace pocas semanas en medio de versiones de infidelidad, el bienestar de su hija pudo más. “Nos dijeron que es broncoespasmo y bueno, ya le hicieron los estudios correspondientes. Estamos acá esperando a ver cómo salen los resultados. Está sin oxígeno, tiene la cánula, pero no tiene oxígeno”, explicó la bailarina desde la clínica.

Visiblemente cansada, Melody agregó: “Se la re bancó mi cerdita, es una genia. Y nada más puedo pensar en las mamás. Yo me siento agotada y estoy hace unas horas, no me puedo imaginar a las mamás que tienen que vivir en un hospital con sus bebés. Les mando un abrazo enorme, enorme. Solo ustedes saben la fuerza que tienen”.

Alex Caniggia con Melody Luz y su hija Venezia

La bailarina, que también es profesora de danza, suspendió sus clases para enfocarse por completo en la recuperación de Venezia. Por su parte, Caniggia también se hizo presente, acompañando a su hija y dejando de lado las diferencias con su ex.