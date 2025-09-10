¡Indignación total! Adrián Suar arremetió contra Luis Ventura tras las nominaciones a los Martín Fierro 2025

Al igual que todos los años, las nominaciones de los Premios Martín Fierro 2025 generaron un gran revuelo por las decisiones internas que se tomaron. En principio, Georgina Barbarossa cuestionó la ausencia de su nombre en la terna de Mejor Conductora. Luego, fue el turno de Adrián Suar, quien se sumó a las quejas y apuntó directamente contra Luis Ventura, presidente de APTRA.

De acuerdo con Adrián Suar, este año El Trece no tiene tantas nominaciones como en años anteriores e, incluso, está ausente en ternas importantes como la de Producción Integral. Debido a ese hecho, el gerente de programación del canal expresó su molestia ante la prensa y Yanina Latorre visibilizó los hechos en SQP.

Martín Fierro 2025: todos los nominados. Foto: web.

La indignación de Adrián Suar con Luis Ventura

“Adrián Suar dijo que Luis Ventura tiene mala onda con él y por eso ni terna ni hace los Martín Fierro en El Trece. Ahí hay algo”, expresó Yanina Latorre frente a las cámaras de América TV.

Segundos más tarde, Yanina Latorre sumó: “En privado, lo acepta Luis Ventura, pero al aire se hace el b...”. Aunado a ello, desde Puro Show también resaltaron la molestia del canal por no nominar a programas como Socios del Espectáculo, pero sí nominar a programas como LAM y A la Tarde, pertenecientes a la pantalla de América TV, canal en el que Luis Ventura trabaja.

Por su parte, Luis Ventura reconoció en A la Tarde las llamadas que recibió después de la presentación de las nominaciones y, aunque no se refirió de forma puntual a Adrián Suar, expresó: "Se enojan conmigo y es desconocer lo que realmente es el premio. Yo tengo un voto y hay 103 votantes. Yo no me hago cargo".

De tal manera y, al igual que en años anteriores, Luis Ventura se desentendió de los señalamientos en su contra y esquivó de forma inteligente la indignación de Adrián Suar, quien no tiene intenciones de ocultar su disgusto en los medios de comunicación.

Mientras que las tensiones incrementan, LAM celebra su primera nominación en Los Martín Fierro 2025, hecho que habían ansiado durante muchos años.